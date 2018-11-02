Ремонт коллектора ограничит движение на Корабельной набережной Движение и парковка автотранспорта на автомобильной дороге на Корабельной набережной в районе ул. Светланской, 21 будут ограничены в ближайший понедельник, 5 ноября.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, это связано с обеспечением безопасности дорожного движения при проведении ремонта канализационного коллектора. Работы ведет КГУП «Приморский водоканал», уточнили в городском управлении дорог и благоустройства.

Ограничение продлится с 10.00 до 23.59 5 ноября. В течение данного периода объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Светланской, Фонтанной, Алеутской.

Напомним, что все мероприятия, которые требуют проведения земляных работ, оформляются ордером и отражены на Геоинформационном портале – карте с различного рода информацией. В разделе «Ордера 2018» видно, на каких участках улиц ведутся земляные работы и размещена подробная информация о сроках и субъекте проведения работ.

Портал maps.vlc.ru создан с целью повышения открытости органов власти. Изначально карта была задумана в помощь специалистам администрации города. Однако многочисленные запросы журналистов и вопросы горожан говорят о том, что людям важно владеть информацией подобного рода. Поэтому доступ к порталу открыт для всех желающих. В систему постоянно вносятся актуальная информация, необходимые дополнения и коррективы.

Автор: Отдел новостей «В»