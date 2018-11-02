Умение ткать всегда пригодится Мастер-классы по ручному ткачеству, окрашиванию ткани и примерке кимоно пройдут в залах Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте в рамках выставки «Традиционные узоры города Кураеси» 10 ноября.

Кураеси-гасури – старинное искусство японского ручного ткачества, традиции которого живут по сей день благодаря стараниям мастеров города Кураеси. Участники мастер-классов получат уникальную возможность узнать секреты создания хлопчатобумажных полотен с традиционными узорами «Э-гасури», а также смогут примерить кимоно в стиле кураеси-гасури, привезенные японскими мастерами.

В рамках мастер-класса по ткачеству гости под руководством мастеров смогут соткать на настоящих ручных станках подкладки под горячее с рисунком груши – визитной карточкой префектуры Тоттори. И хотя рисунок будет стандартным для всех, подкладки получатся разными – в зависимости от сочетания продольных и поперечных нитей рисунок будет меняться.

На мастер-классе по окрашиванию ткани участники окрасят платки, используя различные виды натуральных красителей – индиго, марену, цезальпинию и бархатное дерево. Узоры будут создаваться с помощью специально подготовленных дощечек и резинок.

Начало мастер-классов по ткачеству и окрашиванию в 10 часов, по примерке кимоно – в 14 часов. Участие бесплатное, но необходима запись по телефону 2410-610.

Автор: Отдел новостей «В»