РИА VladNews: 21 год на острие событий Информационное агентство VladNews празднует день рождения. Одному из ведущих интернет-СМИ региона исполняется 21 год. К празднику новостной сайт подошел с рекордными результатами.

VladNews регулярно находится в топе самых популярных информационных ресурсов Приморья. Только за октябрь 2018 года статьи информационного агентства собрали более 2,4 миллиона просмотров.

Новости издания не только читают, но и обсуждают, цитируют, они вызывают широкий резонанс. В 2018 году РИА вошло в пятерку рейтинга цитируемости «Медиалогии».

Агентство постоянно работает над уникальностью контента – от общественно важного до развлекательного. Это интервью с ведущими политиками Приморья, звездами шоу-бизнеса. Это оперативные заметки, репортажи с мест событий, проблемные материалы, мнения экспертов, обратная связь с жителями региона, акции и собственные проекты.

К своему 21-летию VladNews набрал отличные темпы. Но главное, что на протяжении всех этих лет интернет-издание держит марку качества – предоставляет своим читателям объективную информационную картину Владивостока и Приморья. Редакция газеты «Владивосток» поздравляет коллег и желает им дальнейших профессиональных побед.

Автор: Отдел новостей «В»