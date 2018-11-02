Новое имя аэропорту Владивостока выберут из трех вариантов В России завершился второй этап конкурса на новое имя региональным аэропортам. По каждому из них составлены перечни с десятью вариантами имен людей, внесших вклад в развитие края или области.

С 11 ноября на голосование будет представлена тройка лидеров. Приморцы смогут выбрать понравившийся вариант имени для аэропорта Владивосток. Как сообщили в пресс-службе края, в Приморье с 1 по 11 ноября будет проходить опрос населения.

«На выбор приморцам будут представлены 10 личностей – Николай Муравьев-Амурский, Владимир Арсеньев, Николай Игнатьев, Михаил Янковский, Николай Кузнецов, Степан Макаров, Александр Фадеев, Анна Щетинина, Геннадий Невельской и Илья Лагутенко. По итогам опроса выберут три варианта и представят на рейтинговое голосование. Оно продлится с 12 по 30 ноября на сайте Общественной палаты России, портале ВЕЛИКИЕИМЕНА.РФ и в соцсетях», – сообщили в ведомстве.

Великие имена

Николай Николаевич Муравьев-Амурский (1809–1881) – русский государственный деятель, граф, генерал-губернатор Восточной Сибири в 1847–1861 годах. Основатель Хабаровска и Владивостока. Своей главной целью считал присоединение к России Приамурья. В 1991 году прах Муравьева-Амурского перезахоронен во Владивостоке.

Геннадий Иванович Невельской (1813–1876) – российский исследователь Дальнего Востока. Адмирал, путешественник, член ученого комитета морского министерства. Доказал, что Сахалин – остров.

Николай Павлович Игнатьев (1832–1908) – дипломат, генерал. Был отправлен императором Александром II в Китай с главной миссией – убедить Китай ратифицировать Айгунский договор Муравьева-Амурского, договор, который китайцы отказались выполнять. Игнатьев смог выполнить задание, даже по личной инициативе подготовил Пекинский трактат (1860 год), добился подписания и его немедленной ратификации китайской стороной.

Михаил Иванович Янковский (1842–1912) – предприниматель, меценат, натуралист, энтомолог и селекционер Южно-Уссурийского края. Им была открыта стоянка доисторического человека, опубликованы статьи по географии и биологии Уссурийского края, открыты новые виды насекомых, птиц и растений.

Степан Осипович Макаров (1849–1904) – русский военно-морской деятель, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель, вице-адмирал. Изобретатель минного транспорта, разработчик теории непотопляемости, пионер использования ледоколов. В 1895 году разработал русскую семафорную азбуку. Макаров был одним из инициаторов использования ледоколов для освоения Северного морского пути. Во время Русско-японской войны назначен командующим Тихоокеанской эскадрой. Руководил действиями кораблей при обороне Порт-Артура, но вскоре погиб на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на японской мине.

Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872–1930) – российский и советский путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед.

Кузнецов Николай Герасимович (1904–1974) – советский военно-морской деятель, адмирал флота Советского Союза. В 1939–1947 и 1951–1955 годах возглавлял советский военно-морской флот. Герой Советского Союза. С августа 1937 года заместитель командующего, с января 1938-го по март 1939 года – командующий Тихоокеанским флотом.

Александр Александрович Фадеев (1901–1956) – советский писатель и общественный деятель, журналист, военный корреспондент. Лауреат Сталинской премии первой степени. Детство и юность Фадеева прошли в селе Чугуевка Приморского края. В 1919 году вступил в Особый Коммунистический отряд красных партизан. В 1919–1921 годах участвовал в боевых действиях на Дальнем Востоке, получил ранение. Дебютировал рассказом в 1923-м. Известность принес роман «Разгром» (1927 год) о Гражданской войне на Дальнем Востоке.

Анна Ивановна Щетинина (1908–1999) – первая в мире женщина-капитан дальнего плавания. В возрасте 24 лет Анна получила штурманский диплом, а в 27 лет стала первой в мире женщиной-капитаном дальнего плавания. Герой Социалистического Труда.

Илья Игоревич Лагутенко (1968 г.р.) – российский рок-музыкант, основатель группы «Мумий Тролль». В 1997 году вышел альбом «Морская». Хитами стали такие песни, как «Утекай», «Владивосток-2000».

Автор: Отдел новостей «В»