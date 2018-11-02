Батальон с моря вступает в бой В акватории Владивостока экипажи больших десантных кораблей (БДК) из состава Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота и отдельной бригады морской пехоты провели совместное учение, сообщили корреспонденту «В» в пресс-службе Восточного военного округа.

Они отрабатывали тактико-специальное занятие по организации погрузки и выгрузки боевой и специальной техники на необорудованное побережье.

В ходе тренировки, которая проводилась в бухте Десантной, большие десантные корабли «Пересвет», «Адмирал Невельской» и «Николай Вилков» занимались подходом к берегу, практическими действиями по размещению техники в твиндеках и очередностью ее вывода на берег в установленные для этого нормативные сроки.

Морскими пехотинцами и экипажами БДК также решались задачи по противовоздушной обороне пункта погрузки (выгрузки) с привлечением расчетов корабельных артиллерийских установок и операторов переносных зенитно-ракетных комплексов.

В тренировке был задействован десантно-штурмовой батальон бригады – всего порядка 60 единиц техники и более 200 морских пехотинцев. После десантирования подразделение заняло оборону на побережье.

Автор: Николай КУТЕНКИХ