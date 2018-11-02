Дорожный вопрос привел к смене кадров Глава Приморья Олег Кожемяко вновь посетил Уссурийск с рабочим визитом и объявил ряд кадровых решений

Врио губернатора края провел выездное мероприятие в Уссурийске, в ходе которого ознакомился с состоянием дел в муниципалитете, социальными, инфраструктурными и экономическими вопросами, а также с тем, как они решаются и решаются ли вообще.

Отметим, что это уже второй визит главы Приморья в Уссурийск за последний месяц. Несмотря на огромный потенциал, муниципалитет испытывает ряд субъективных и объективных проблем. Это и уязвимость от наводнений, и тяжелая ситуация в дорожном хозяйстве, и недостаточное внимание к предпринимательской среде. Отчеты чиновников зачастую далеки от реального положения дел на территории. Олег Кожемяко руководствуется иными методами: лично знакомится с ситуацией в муниципалитетах и делает выводы, основываясь не на отчетах, а на словах местных жителей.

В ходе поездки врио губернатора посетил 322-й авиаремонтный завод в селе Воздвиженка, осмотрел производственные цеха единственного на Дальнем Востоке авиаремонтного предприятия и пообщался с заводчанами. На встрече с коллективом одним из первых прозвучал вопрос о состоянии дорог в муниципалитете.

«Дороги, тротуары в населенных пунктах в ужасном состоянии. Ни ходить, ни ездить по ним невозможно», – пожаловались местные жители.

Олег Кожемяко согласился с тем, что состояние этой инфраструктуры в Приморье никуда не годится, и подчеркнул, что работа дорожников края требует переформатирования.

«Переговорил с министром транспорта России Евгением Дитрихом, он рекомендовал опытного руководителя, который возглавит краевой департамент дорожного хозяйства. И на Примавтодор назначу нового директора, он наш, приморский», – заявил врио губернатора.

Он подчеркнул, что залог успешной деятельности любой команды – люди, работающие на совесть.

«Я имею большой опыт работы в разных структурах, в том числе и государственных. И главная проблема власти – подбирать профессионалов. Нужны специалисты, которые грамотно могут написать программу, наладить работу с муниципалитетами», – обозначил Олег Кожемяко.

После встречи Олег Кожемяко проинспектировал ремонт на мосту через реку Раковку в Уссурийске. Жители города опасаются, что сроки ремонта затянутся.

Как заверил руководитель подрядной организации, работы на объекте планируется завершить к 21 ноября.

«Сейчас заделываем межпролетные швы, бетонируем тротуары, готовим к асфальтированию. До морозов эти работы закончим, затем займемся ремонтом подмостового пространства», – пояснил подрядчик.

Врио губернатора поставил задачу завершить асфальтирование и бетонирование моста до наступления устойчивых минусовых температур.

Также глава Приморья побывал на ведущем предприятии края по обработке сои «Приморская соя». Олег Кожемяко осмотрел цеха по производству популярных у жителей региона сортов масла и майонеза.

После экскурсии врио губернатора встретился с сотрудниками предприятия, которых волновал вопрос загрузки производства.

«Мы принимаем сою по 24 рубля за килограмм, но только экологически чистую, отборную, без мусора. Однако соседний Китай скупает сою в любом виде, неочищенную, не предъявляя, очевидно, жестких требований к качеству сырья, по 20–23 рубля. И наши крестьяне охотно им ее продают, поскольку не желают тратиться на очистку зерна», – жаловались они. Таким образом, приморскому заводу не хватает сырья для полной загрузки производственных мощностей.

Директор «Приморской сои» Алексей Федоров добавил, что оборудование завода позволяет перерабатывать всю сою, которая сейчас уходит на экспорт в Китай.

«В прошлом году мы переработали 115 тысяч тонн. В этом планируем переработать 135 тысяч тонн. Но мы готовы перерабатывать больше, мощность нашего завода – 170 тысяч тонн», – отметил он.

Олег Кожемяко подчеркнул, что ООО «Приморская соя» значимое для экономики региона предприятие, которое платит налоги, поэтому важно его развитие.

«В Приморье достаточно сельхозземель, не вовлеченных в оборот. Вам нужно расширять посевные площади под сою. Однако считаю, что при равной цене приемки крестьяне должны отдавать предпочтение приморским переработчикам», – заявил глава региона.

Автор: Евгений СИДОРОВ