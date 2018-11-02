Аварийные ситуации поставили на особый контроль Подготовка к запуску отопления Владивостока завершена на 100%. Об этом было заявлено на недавнем заседании штаба по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства краевого центра к отопительному сезону.

«На сегодняшний день мы завершили все работы по подготовке, отопление в городе запустили», – доложил заместитель начальника городского управления по вопросам топливно-энергетического комплекса Эдуард Зямалов.

Полностью подключено отопление к объектам соцкультбыта. Подачу тепла ко всем детским садам и школам подтвердили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования. Однако уточнили, что по нескольким объектам существуют внутренние проблемы, которые будут решены в ближайшее время и в рабочем порядке.

«Почти полностью запитан теплом жилой фонд. Остаются только ТСЖ и ЖСК, которые в целях экономии принимали на общих собраниях дома решения о включении отопления с 1 ноября, – отметил директор МУПВ «ВПЭС» Владимир Латышев. – На сегодняшний день у нас 27 аварийных ситуаций, в том числе девять порывов по горячему водоснабжению, которые выявились при запуске отопления, а также девять участков, не стоящих на нашем балансе. Эти аварии будут устранены в ближайшее время».

О завершении работ по ремонту теплотрасс и стабильной работе теплоисточников сообщили представители Дальневосточной генерирующей компании.

«Актуальными остались работы по благоустройству, планируем завершить все в ближайшие дни», – заверил главный инженер СП «ПТС» филиала «Примгенерация» АО «ДГК» Алексей Старцев.

Эдуард Зямалов акцентировал внимание присутствующих на остром вопросе обеспечения отдаленных территорий своевременной помощью аварийных бригад в отопительный период.

Например, в селе Береговое при возникновении аварийной ситуации на восстановление сетей может потребоваться больше времени, чем в центральных городских районах. В Приморском филиале ДРСК предложили свое решение.

«При возникновении аварийных ситуаций в селе Береговом аварийная бригада будет выезжать из Раздольного, где сейчас сформирован мастерский участок, – доложил главный инженер структурного подразделения «Южные электрические сети» Приморского филиала ДРСК Валерий Старовойтов. – Последняя непогода доказала эффективность этой схемы. Аварийную ситуацию устранили через три часа».

Все адреса, по которым зафиксированы порывы или иные аварийные ситуации, а также до сих пор не завершены работы по благоустройству после проведения ремонтных работ инженерных сетей, поставили на особый контроль. До завершения строительного периода все объекты должны быть закрыты.

В этом году при подготовке к отопительному сезону – 2018–2019 была проделана большая работа по ремонту теплотрасс. В общей сложности было отремонтировано свыше 15 тысяч метров тепловых сетей, износ которых составлял до 100 %.

Автор: Отдел новостей «В»