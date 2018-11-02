Амфитеатр с видом на Золотой Рог Пушкинский сквер в приморской столице ждет основательная реконструкция

Работы по благоустройству территории в районе Пушкинского сквера и опоры Золотого моста на улице Светланской, 65 начались во Владивостоке. Объект вошел в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». До конца текущего года подрядчиком будет проведена первая очередь строительных работ.

Благоустройство коснется земельного участка, который после завершения строительства Золотого моста долгие годы оставался неухоженным, фактически бесхозным, заваленным грунтом, пояснили в пресс-службе мэрии. Недавно он был оформлен в муниципальную собственность, что позволило включить его в план благоустройства.

В перечне работ – мощение пешеходных дорожек плитняком (декоративным природным камнем), отсыпка белой галькой, формирование по периметру откоса гибкого бордюра, перечислили в Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа. Также специалисты построят лестницу из габаритных каменных материалов для пешеходной связи сквера с тротуаром на улице Светланской. В новом сквере будет выполнено строительство амфитеатра с устройством зоны для лавочек. Озеленение и установка малых архитектурных форм будут проводиться уже весной.

Победителем аукциона на строительно-монтажные работы стала компания ООО «Спецпромсервис». Сейчас подрядчики ведут подготовительные земляные работы.

«Мы впервые вышли на участие в аукционе по благоустройству территории и готовы выполнить все работы добросовестно, – говорит представитель компании, мастер участка Михаил Латипов. – Объект должен получиться красивым, жители смогут отдыхать здесь, любуясь видом на Золотой Рог. А для нашей строительной компании важно зарекомендовать себя с хорошей стороны, чтобы и в дальнейшем брать городские заказы».

Напомним, что Владивосток второй год участвует в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В план работ по благоустройству включены территории, которые получили большинство голосов жителей краевого центра в ходе рейтингового голосования в марте 2018 года.

После того как был определен список объектов, началась разработка проектной документации. Как подчеркнули в управлении градостроительства и архитектуры, в рамках проекта планируется проведение не только текущего ремонта или благоустройства, но и создание новых или полноценная, основательная реконструкция уже существующих общественных пространств.

Ведется проектирование реконструкции сквера Адмирала Невельского и создания общественной территории «Сопка Бурачка», общественного пространства в районе улиц Енисейской, 23-24 и Русской, 5. Завершены проектные работы по благоустройству парка на острове Попова на пересечении улиц Заводской, Подгорной, Садовой. Проведение работ планируется в следующем году. В этом году начались работы по благоустройству территории Пушкинского сквера, а также территории и фасада Дворца детского творчества на Океанском проспекте, 43.

Также в рамках проекта в этом году ведется ремонт 21-й придомовой территории. В следующем году работы по благоустройству дворов и общественных пространств будут продолжены.

Автор: Евгений СИДОРОВ