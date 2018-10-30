Приморские спартаковцы устремились за кубком В Санкт-Петербурге состоялся первый из двух обязательных матчей 1/8 финала Кубка России по баскетболу среди мужских команд. В городе на Неве 27 октября встретились два «Спартака» – местный и приморский.

«Спартак-Приморье» в гостях уступил с минимальной разницей 65:64. За первые 6 минут поединка – баскетболисты Владивостока попали в корзину всего один раз при 10 попытках, а петербуржцы за это время набрали 17 очков. Зато в середине второго периода наши земляки стали играть более результативно и сумели до минимума сократить отставание.

Приморцы лидировали всю третью 10-минутку, в четвертой четверти даже получили максимальное преимущество в 8 очков. Но в концовке матча упустили победу, дав возможность хозяевам забросить мячи с дальней дистанции и упустив собственные шансы.

Самым результативным игроком в нашей команде прошедшего матча стал Алексей Вздыхалкин, набравший 22 очка. Максиму Кривошееву не хватило одного очка для дабл-дабла – 9 очков и 10 подборов.

– Начали матч мы не очень хорошо, – признался на пресс-конференции главный тренер БК «Спартак-Приморье» Милош Павичевич. – Однако еще до большого перерыва ребята в защите сыграли гораздо лучше, и игра уже складывалась в нашу пользу. В конце четвертой четверти, считаю, нам немного не повезло, поэтому мы проиграли. Будем настраиваться на ответную домашнюю игру. У петербургского «Спартака» есть преимущество в одно очко перед матчем во Владивостоке. Нам вполне по силам пройти одноклубников.

Для выхода в четвертьфинал нашей команде необходимо на своей площадке одержать победу с разницей в 2 очка и более. Ответная игра состоится во Владивостоке вечером 14 ноября.

Автор: Николай КУТЕНКИХ