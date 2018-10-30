«Луч» продлил серию без поражений до восьми матчей В минувшее воскресенье владивостокский «Луч» на Центральном стадионе профсоюзов Воронежа проводил принципиальный поединок с местным «Факелом». Все дело в том, что эти два коллектива являются ближайшими соседями по турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), «бело-синие» отстают от «желто-синих» на пару очков.

Как выяснилось, силы соперников были равны. Победителя они не выявили и в очном противостоянии, несмотря на поддержку воронежских болельщиков своих футболистов. Этот матч подводил черту под первым кругом в чемпионате первого футбольного дивизиона.

На старте поединка обе команды особо не рисковали, скорее, присматривались друг к другу и проводили разведку боем. В середине первого тайма хозяева ринулись в массированное наступление. И были близки к открытию счета.

На 28-й минуте у наших ворот был назначен угловой удар, который вполне мог закончиться голом. Вратарь и капитан «желто-синих» Александр Котляров с трудом отразил мощный удар воронежца Александра Мануковского в нижний угол. А спустя еще одну минуту владивостокский защитник Тарас Царикаев выбил мяч буквально с линии ворот после удара головой нападающего хозяев Сергея Божина.

На 33-й минуте судья матча Евгений Турбин из Подмосковья назначил довольно спорный пенальти в ворота «Луча». Штатный пенальтист «Факела» Максим Осипенко точно пробил с 11-метровой отметки – 1:0.

Отыгрались «тигры» в самом начале второго тайма. Счет сравнял вышедший за минуту до этого на замену нападающий «Луча» Иван Хлебородов. Он точно пробил головой после навеса коллеги-полузащитника Максима Машнева от углового флажка – 1:1.

Под занавес матча соперники обменялись голевыми моментами, но реализовать их не сумели. В целом счет отра-зил равную игру.

В итоге «Луч» продлил свою серию без поражений до восьми матчей, за два месяца добившись двух побед и шести ничьих. А заодно установив рекорд нынешнего сезона в ФНЛ, добившись восьми ничьих в девяти гостевых матчах. Если бы еще и на домашнем стадионе «желто-синие» показывали более удачные результаты, то за наших земляков можно было бы не беспокоиться.

Заработав одно очко, владивостокский «Луч» остался на привычном для себя 14-м месте. У клуба 22 очка после 19 игр.

В следующее воскресенье, 4 ноября, «тигры» на домашнем стадионе принимают клуб «Ротор» из Волгограда. Этот соперник также из разряда соседей по турнирной таблице, но находится на строчку выше.

Автор: Николай КУТЕНКИХ