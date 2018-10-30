Зимнее расписание полетов дополнят новыми направлениями Международный аэропорт Владивосток переходит на зимнее расписание полетов. График зимней навигации вводится с 28 октября 2018 года и будет действовать до 31 марта 2019 года.

В новом сезоне возможности авиапутешественников расширятся благодаря открытию новых направлений и увеличению частоты рейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта Владивостока. Так, уже в декабре в воздушную гавань Приморья приходит новая корейская авиакомпания – Air Philip, которая планирует начать полеты по маршруту Муан – Владивосток три раза в неделю на воздушных судах Embraer ERJ-145. Всего количество вылетов из Владивостока в Республику Корея после прихода нового перевозчика составит более 60 рейсов в неделю (9 рейсов в день), в том числе до 45 рейсов в неделю в Сеул, 13 рейсов в неделю в Пусан и четыре рейса в неделю в Тэгу. На южнокорейском направлении рейсы из Кневичей продолжат выполнять авиакомпании «Аврора», S7 Airlines, Korean Airlines, Jeju Air, Eastar Jet, T’Way Air и Air Busan.

Кроме того, запланирован целый ряд новых направлений из столицы Приморья – Фукуок, Далат, Чэнду и Саппоро. Остров Фукуок (Вьетнам) расположен в Сиамском заливе Южно-Китайского моря и славится красивыми и чистыми пляжами. Чартерный рейс по маршруту Владивосток – Фукуок будет выполнять авиакомпания Royal Flight на самолетах Boeing 757-200.

Основанный французскими колонизаторами курортный город Далат нередко именуют «маленький Париж», а близлежащую территорию – «Альпы во Вьетнаме». Город Чэнду является крупнейшим городом провинции Сычуань на юго-западе Китая и знаменит своими достопримечательностями и культурным наследием. Японский город Саппоро находится на острове Хоккайдо. Он привлекает туристов горячими источниками и горнолыжными базами. Рейсы по маршрутам Владивосток – Харбин/Чанчунь – Далат, Владивосток – Чэнду – Утапао и Владивосток – Саппоро планирует выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» на самолете А-320.

На китайском направлении авиакомпании «Уральские авиалинии», «Аврора», S7 Airlines и NordStar будут выполнять рейсы в Пекин, Санью, Яньцзи, Харбин, Муданьцзян, Шанхай, Чанчунь и Гонконг. Рейсы в Токио осуществляют авиакомпании «Аврора» и S7 Airlines, а рейсы в Бангкок – авиакомпании S7 Airlines и «Уральские авиалинии». При этом по сравнению с прошлым зимним сезоном увеличится частота регулярных рейсов в Токио, Пекин и Санью.

Авиакомпании Air Koryo, Uzbekistan Airways продолжат выполнять регулярные рейсы в Пхеньян и Ташкент, а программа туристических чартерных рейсов в Юго-Восточную Азию будет представлена популярными маршрутами – в Утапао, на Пхукет, в Камрань и Краби, полеты на которых будут выполнять авиакомпании AZUR Air и Royal Flight.

На внутрироссийских авиалиниях в этом зимнем сезоне регулярные рейсы традиционно будут выполняться в Москву, Хабаровск, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Магадан, Комсомольск-на-Амуре, Иркутск, Читу, Улан-Удэ, Новосибирск, Екатеринбург и Санкт-Петербург.

На внутрикраевых маршрутах авиакомпания «Аврора» будет выполнять до 30 рейсов в неделю из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск и Преображение.

Автор: Отдел экономики «В»