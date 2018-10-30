За железнодорожными переездами будут приглядывать видеокамеры Вопросы обеспечения безопасности на железнодорожных переездах Приморья обсудили во Владивостоке.

Совещание в формате круглого стола провели руководители Владивостокского территориального управления Дальневосточной железной дороги с участием прокурора Приморской транспортной прокуратуры и представителей районных администраций, сообщили в пресс-службе ДВЖД.

И. о. заместителя начальника Владивостокского территориального управления Андрей Гамков высказал озабоченность состоянием безопасности на железнодорожных переездах Приморья. С начала текущего года здесь зафиксировано семь ДТП, в которых пострадало 4 человека, один из которых погиб. За этот же период прошлого года было шесть происшествий, в которых пострадал 1 человек, погибших не было.

Последнее ДТП произошло 4 октября на регулируемом железнодорожном переезде ст. Раздольное. При исправно работающей переездной сигнализации водитель внедорожника «Ниссан-Террано» грубо нарушил ПДД и врезался в проходящий грузовой состав.

На совещании были затронуты вопросы, касающиеся содержания автодорог на подходах к железнодорожным переездам, сроков принятия на баланс муниципальных образований бесхозных дорог, имеющих пересечение с путями.

– Обеспечение безопасности на железнодорожных переездах требует ответственного исполнения нормативных требований и взаимодействия всех сторон: и железнодорожников, и правоохранителей, и органов власти. Возникающие вопросы должны решаться в рабочем порядке, а подобные совещания призваны подводить итог проделанной совместной работы, – подчеркнул транспортный прокурор Приморья Вадим Кротов.

Андрей Гамков отметил, что для повышения уровня безопасности до конца этого года по инвестиционной программе ОАО «РЖД» будут завершены работы по оборудованию ряда железнодорожных переездов камерами фото- и видеофиксации, а также совместно с ГИБДД регулярно будут проводиться профилактические рейды.

Автор: Отдел новостей «В»