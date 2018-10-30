Просрочка стала дымом Почти 1,5 тонны рыбной продукции с истекшими сроками годности уничтожили в минувшую пятницу на специализированном предприятии во Владивостоке. Просроченные головы лососевых пород рыб, фарш минтая и икру сельди в ястыках обнаружили инспектора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области совместно с сотрудниками полиции во время проверки предприятия в Артеме еще в марте 2018 года. С того времени просрочка хранилась на специализированном складе, дожидаясь решения суда о своей дальнейшей участи.

…Опасные морепродукты сожгли в печах специализированного комплекса по уничтожению биологических отходов (КУБ), расположенного в районе Морского кладбища. Корреспондент «В» стал свидетелем ликвидации просроченного товара, которая проходила под надзором сотрудников Россельхознадзора.

Для посторонних на территорию КУБа путь заказан, объект общей площадью 10 тысяч кв. метров под пристальным оком военизированной охраны и за высоким забором. Каждый день в топку трех инсинераторов (установки для утилизации отходов путем сжигания при высоких температурах. – Прим. ред.) свозят десятки, если не сотни килограммов всевозможных биологических отходов со всего Владивостока, – от испортившихся продуктов питания до трупов животных и отходов медицинских учреждений. Общая производительность КУБа 1300 кг отходов в час, или более 30 тонн в сутки. Можно сказать, что труба комплекса дымит не переставая. Но этот дым практически безвреден: прежде чем попасть в атмосферу, он проходит несколько ступеней очистки. И если на улице «аромат» от сжигания продуктов не ощущается, то в помещении комплекса стоит тошнотворный запах, источаемый приготовленной к ликвидации просрочкой. Хотя смотрится товар с истекшим сроком годности порой прилично. Например, в свежей партии привезенных для уничтожения продуктов – фарш минтая, употребить который производитель рекомендовал до января 2018 года. Упакованный в красивые коробки не успевший еще разморозиться товар не выглядит некачественным и даже не пахнет.

Кстати, не секрет, что на стихийных продовольственных рынках под открытым небом и даже в магазинах можно встретить продукцию с истекшим сроком годности. Зачастую граждане покупают продовольствие, поддавшись соблазну низкой цены, даже не удосужившись проверить дату конечной реализации. А то и прекрасно зная, что товар просрочен.

– Можно ли употреблять просрочку после термической обработки на сковороде или в кастрюле? Наверное, можно, если рядом унитаз, – смеются работники комплекса. – И это если вам повезет. Поскольку общая интоксикация организма при употреблении испорченных продуктов – гарантированное развитие событий.

Вместе с фаршем минтая в огненное чрево инсинератора попали головы лососевых мороженые, употребить в пищу которые рекомендовано также в январе текущего года, и выглядели они совсем неаппетитно. Следом за ними в огонь полетела икра сельди в ястыках, срок ее годности истек еще в апреле 2017 года. Инспектора Россельхознадзора не исключали, что морепродукты с истекшим сроком хранения могли попасть на торговые прилавки или в общепит, если бы их не изъяли. Они могут привести немало примеров, когда недобросовестные предприниматели пускали в оборот просроченную молочную, мясную или растительную продукцию, не заморачиваясь здоровьем потребителей.

Что касается хозяина просрочки, которая на глазах корреспондента «В» уничтожалась в печах, то за нарушение санитарных правил хранения ему выписан минимальный штраф в размере 10 тысяч рублей. (Максимальная санкция – штраф до 20 тысяч рублей. – Прим. авт.) Кроме того, он оплатил уничтожение некачественных морепродуктов. А эта процедура в несколько раз дороже штрафа, подчеркнул заместитель начальника отдела Россельхознадзора Александр Барабаш.

Автор: Сергей КОЖИН