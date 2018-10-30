Действиям ответственных за эксплуатацию мостов дадут правовую оценку Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю в минувшую субботу, 27 октября, возбудило уголовное дело по факту обрушения моста в селе Осиновка Михайловского района края. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено в отношении 49-летнего водителя большегруза, под которым и обвалилось сооружение.

Водителя фуры обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

– В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе автотехническая и строительно-техническая. Помимо этого, в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за эксплуатацию мостов, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Как сообщает ТАСС, в понедельник утром Ленинский районный суд Владивостока арестовал водителя фуры на два месяца.

Трагедия в Осиновке (Михайловский район) произошла в прошлую пятницу, 26 октября. Мост на участке трассы село Осиновка – поселок Рудная Пристань провалился под весом многотонной фуры, перевозившей картофель. Следом за большегрузом двигалась малолитражка, которую буквально зажало между покосившимся пролетом моста и фурой.

Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы освободить покореженную иномарку из плена: сотрудники МЧС и добровольцы на руках выносили из грузовика мешки картофеля, чтобы сдвинуть фуру с места. В зажатой легковушке находились молодая женщина и ее трехлетняя дочь. Обе погибли на месте происшествия.

Сразу после того, как стало известно о произошедшем, в Осиновку выдвинулся врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Он координировал проведение спасательных работ на месте, а также распорядился в короткие сроки организовать объезд.

– В крае 149 аварийных мостов, в одночасье их не отремонтировать. Будем обращаться к федеральному центру за помощью, регион сам не справится, – отметил глава региона.

Он также распорядился оказать материальную поддержку матери погибшей в ДТП женщины.

Автор: Анна МИРОНОВА