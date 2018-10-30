Городскую технику переоборудовали под зиму Готовность городских служб к уборке снега и гололеда обсудили в администрации Владивостока, сообщили в пресс-службе мэрии.

Заместители главы администрации, начальники административно-территориальных управлений, руководители муниципальных предприятий доложили и.о. главы города Сергею Шерстюку о готовности к зиме.

На муниципальном предприятии «Содержание городских территорий» (МБУ «СГТ») завершается подготовка снегоуборочных машин к работе в зимний период. 90 % специализированной техники уже переоборудовано, установлено зимнее оборудование для распределения твердых и жидких противогололедных реагентов, отвалы и щетки для сгребания снега. Остальные спецмашины проходят текущий и капитальный ремонт и будут готовы к середине ноября, рассказал в ходе совещания директор предприятия «Содержание городских территорий» Михаил Марков.

Этой зимой город будут убирать около 130 единиц спецтехники МБУ «СГТ»: трактора-щетки, пескоразбрасыватели, машины для нанесения жидкого реагента, автогрейдеры, снегоочистители, погрузчики. В случае необходимости – при выпадении большого количества осадков – запланировано привлечение техники сторонних организаций.

До конца года на вооружение МБУ «СГТ» поступит еще 35 единиц техники. Администрация Владивостока закупает ее в лизинг, и уже в середине ноября определится исполнитель муниципальных контрактов по поставке спецмашин. В их числе – универсальные погрузчики, трактора с дорожными щетками, автогрейдеры, комбинированные машины для распределения жидких и твердых реагентов, малые фронтальные погрузчики с отвалами и т.д.

Однако потребность в специализированной технике для содержания городских территорий остается: имеющегося количества спецмашин для своевременной и оперативной уборки всех улиц города недостаточно. По оценке специалистов, минимальная потребность в дополнительных единицах составляет 66 спецмашин.

Для обработки дорог и предотвращения образования гололедных явлений заготовлено более 7500 тонн песко-соляной смеси и 1500 кубометров жидкого реагента. Установка для приготовления реагента расконсервирована и прошла техобслуживание, установлены дополнительные емкости для хранения готового реагента.

В каждом районе города организованы базы, где будет располагаться снегоуборочная техника и храниться необходимый запас противогололедных материалов. В случае непогоды техника оперативно выйдет на заранее отработанные маршруты.

Сергей Шерстюк поручил более детально проработать вопросы взаимодействия всех городских служб для более оперативного решения возникающих в периоды снегопадов вопросов, проверить работу ситуационного зала, где в непогоду будет организована работа оперативного штаба, а также предоставить в кратчайшие сроки перечень необходимых для уборки спецмашин.

Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой быть внимательными за рулем, а в случае ухудшения погодных условий – с пониманием относиться к задачам дорожных служб. Автолюбителям, не сменившим летнюю резину на зимнюю, не рекомендуется выезжать на дороги города в случае осадков. Ездить на летней резине в условиях похолодания и осадков крайне опасно, поскольку сцепление с дорогой существенно снижается, что может привести к возникновению заноса и другим аварийным ситуациям.

Кроме того, автолюбителям зимой необходимо обязательно соблюдать зимний режим вождения – держать дистанцию и выбирать безопасный скоростной режим, заблаговременно снижать скорость перед перекрестками и поворотами.

Автор: Отдел новостей «В»