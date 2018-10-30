На улице Сахалинской проверили квартиры, сдающиеся внаем На телефон доверия администрации Владивостока поступили сообщения о семи квартирах, незаконно сдающихся в аренду в доме № 34 на улице Сахалинской. Поэтому специалисты мэрии, налоговой службы и полиции отправились в рейд в Первомайский район.

Цель проверки не только выяснить, насколько законно собственники сдают свое жилье, но и проинформировать их о необходимости вовремя платить налоги, пояснили в пресс-службе мэрии.

Такие рейды проходят во Владивостоке несколько раз в месяц. Их организуют в рамках кампании по легализации рынка аренды жилья, которая стартовала в городе в 2013 году. Как отмечают специалисты Федеральной налоговой службы, при сдаче квартиры внаем (аренду) собственник получает доход, с которого, к сожалению, не всегда платит налоги. Поэтому важно проинформировать владельца квартиры, что его могут привлечь к уплате в принудительном порядке.

Напомним, что каждый арендодатель обязан подать в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ по итогам года и оплатить налог на доходы физических лиц по ставке 13 % или приобрести патент на сдачу жилых помещений в аренду. Только за период с 2013 по 2017 год владивостокцы подали 2711 деклараций по форме 3-НДФЛ, сумма уплаченного налога составила 55 миллионов рублей.

Как уже писал «В», приобрести патент можно в налоговой инспекции по месту жительства. Годовая стоимость патента определяется как 6 % от потенциально возможного годового дохода, который определен в краевом законе № 122 «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края».

По данным управления финансов, количество приобретенных патентов на сдачу в аренду жилых помещений за последние пять лет увеличилось в 5,5 раза и составило более 400. Сумма, поступившая в бюджет города в результате приобретения патентов за это время, составила 27 миллионов рублей.

Справка «В»

В управлении финансов администрации города продолжает работу телефон доверия, по которому можно сообщить о сдаче квартир в аренду. После этого жалобу проверят правоохранительные и налоговые органы. Его номер 253-42-33.

Автор: Отдел новостей «В»