По просьбам жильцов для парковки расширили двор Во Владивостоке ремонт дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» ведется по нескольким адресам сразу, отметили в пресс-службе мэрии. Рабочие снимают старое асфальтовое покрытие, укладывают на щебеночное основание новое, устанавливают бордюры. В этом году в программу попал 21 адрес.

Например, придомовая территория на Гульбиновича, 13 не знала ремонта уже 27 лет. Раиса Санеева поселилась в многоэтажке сразу после строительства. Говорит, что в последние годы по двору не то что проехать, пройти было трудно: «Яма на яме была, асфальта практически не осталось. Поэтому, когда узнали про программу, долго не раздумывали. Собрали все документы, и нам буквально за несколько дней все отремонтировали. Сейчас ждем, чтобы доделали пешеходные дорожки».

Часовитина, 11 также в списке ремонта. Здесь жильцы попросили расширить придомовую территорию, чтобы осталось место под парковку. Сегодня повсюду новый асфальт.

«Программа – это отличная возможность привести в порядок свой двор, – говорит заместитель директора по связям с общественностью УК «Регион ЖКХ» Вячеслав Чернявой. – Сами жители не смогли бы собрать столько денег на реконструкцию придомовой территории. А 5 % от всех затрат – вполне реальная сумма, которая по силам любой многоэтажке».

Оплату со счета дома снимают по частям в течение нескольких месяцев, уточняет председатель дома № 91 на проспекте «Красного знамени» Валентина Николаева. К примеру, в их случае ремонт придомовой территории обошелся каждому из жителей в сумму чуть больше тысячи рублей.

«44 года было нашему старому асфальту, – говорит Валентина Николаева. – А теперь у нас повсюду новенькое покрытие и бордюры с имитацией мрамора. Мы нашу придомовую территорию воспринимаем как подарок от администрации города. Спасибо огромное».

Напомним, что подать заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» 2018 года могли все желающие управляющие компании, ТСЖ, жилищные и иные специализированные кооперативы, которые были готовы на софинансирование в размере 5 % от общей суммы затрат на ремонт придомовой дороги. При этом 95 % средств будет затрачено из федерального, краевого и муниципального бюджетов.

Автор: Отдел новостей «В»