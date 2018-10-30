Нежилые помещения для развития бизнеса предлагают приобрести на аукционе Нежилые помещения под офисы, предприятия услуг и другие виды бизнеса могут приобрести в собственность предприниматели Владивостока: семь объектов, включенных в программу приватизации муниципального имущества, выставлены на аукцион во Владивостоке. Аукцион состоится 20 ноября 2018 года, сообщили в пресс-службе мэрии.

Среди объектов – как небольшие помещения в спальных районах с высокой проходимостью, так и отдельно стоящие здания с земельными участками в более отдаленных районах города.

Так, на аукцион выставлено большое недостроенное здание на ул. Черняховского, 5а – вместе с земельным участком площадью более 22 тыс. кв. метров. Этот объект можно либо достроить – в целях развития бизнеса, либо демонтировать и использовать земельный участок для нового строительства. Начальная стоимость – 73,3 млн рублей.

В поселке Трудовое на улице Грибоедова также продается отдельно стоящее административное универсальное здание площадью 348,7 кв. метров вместе с земельным участком площадью 2,8 тысячи кв. метров. Цена – 5,1 млн рублей.

Также с земельными участками продаются объекты на улице Успенского, 86 (цена 5,4 млн рублей) и на ул. Гвардейской на территории бывшего военного городка № 75 (цена 13,3 млн рублей).

Здание на Успенского можно использовать под объекты розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания и другие. Двухэтажную казарму в военном городке с землей – под объекты, связанные с созданием лесной инфраструктуры. Состояние объектов разное, но практически все требуют ремонта и вложений средств.

На торги выставлены помещения на ул. 50 лет ВЛКСМ, Луговой, Надибаидзе. Площадь различная – от 27 до 68 кв. метров.

Как пояснили в управлении муниципальной собственности, продажа муниципального имущества – существенный источник неналоговых доходов в бюджет Владивостока. Кроме того, возможность приобрести помещения в собственность – важное условие для развития предпринимательства.

Все справки можно получить в МКУ «Агентство по приватизации муниципальных земель и недвижимости»: Владивосток, Партизанский проспект, 3, каб. 6. Контактные телефоны: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16.

Автор: Отдел новостей «В»