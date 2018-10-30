«Громкий» пополнит ТОФ На обязательные заводские ходовые испытания в минувшее воскресенье из Владивостока в залив Петра Великого вышел новейший корвет «Громкий» Тихоокеанского флота.

Как сообщает сайт Минобороны РФ, в море предстоит провести комплекс контрольных мероприятий по оценке жизнедеятельности боевого корабля. Специалистам нужно определить тактико-технические характеристики «Громкого», надежность и работоспособность в различных условиях систем и оборудования корвета, проверить мореходные качества.

По возвращении к причальной стенке в бухте Золотой Рог корабелы исправят все выявленные недостатки в работе главного и вспомогательных двигателей, электрического и навигационного оборудования.

Накануне корабль на готовность к выходу в море проверила комиссия штаба Тихоокеанского флота. Ее представители заявили, что уже до конца текущего года корвет войдет в состав надводного соединения Приморской флотилии ТОФ. Его задачами будут обеспечение прикрытия с моря побережий Приморья, Сахалина и Курил, а также сопровождение военных конвоев на российском Дальнем Востоке и подводных сил флота.

Ровно три года назад в беседе с корреспондентом «В» заместитель командующего ТОФ вице-адмирал Андрей Рябухин заявил, что не менее шести кораблей данного проекта построят для Тихоокеанского флота. Первый из этой серии корвет «Совершенный» уже несет службу, в прошлом году возле острова Русского на его палубу поднимался президент России и Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Прямо сейчас на Амурском судостроительном заводе строятся однотипные корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий».

Справка «В»

«Громкий» является вторым корветом проекта 20380, построенным в Комсомольске-на-Амуре специально для ТОФ в рамках программы перевооружения.

Корабли этого проекта были разработаны Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта.

В составе экипажа менее 100 человек. Корабль имеет на борту крылатые и противокорабельные ракеты, артиллерийское и зенитно-ракетное оружие, торпеды и противоторпеды, пулеметы и гранатометы, разведывательно-боевой вертолет, радиотехническое вооружение.

Автор: Николай КУТЕНКИХ