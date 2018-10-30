Неделя против онкозаболеваний стартовала в крае Приморье примет участие во Всероссийской акции «Вместе против рака груди», направленной на профилактику и диагностику онкологических заболеваний. На этой неделе в медучреждениях региона пройдут мероприятия, нацеленные на раннее выявление рака груди, сообщили в пресс-службе края.

«С 29 октября по 2 ноября наши медицинские учреждения ждут всех желающих на медицинский осмотр. Женщинам предложат пройти УЗИ молочных желез, а если возраст старше 40 лет, то маммографию», – уточнили в департаменте здравоохранения.

Ряд лечебных учреждений региона в это время будет проводить дополнительные обследования женщин, а также поможет всем желающим разобраться в вопросах сохранения здоровья, в самодиагностике заболевания и его профилактике.

Так, в женской консультации Приморского краевого перинатального центра, расположенной на Светланской, 105, также будет проводиться бесплатное обследование молочных желез.

«Рак молочной железы – распространенная форма злокачественных заболеваний у женщин. Ранняя диагностика заболеваний позволяет полностью вылечить болезнь более чем в 90 % случаев. Поэтому мы традиционно приглашаем женщин принять участие в акции», – говорит главный врач медучреждения Татьяна Курлеева.

В течение недели женщины, приписанные к консультации (а это Ленинский и Фрунзенский районы Владивостока), смогут побывать на осмотре у специалистов, а также получить ответы на все интересующие вопросы и при необходимости получить направления на маммологическое обследование.

Кроме этого, в четверг, 1 ноября, жительниц Приморья приглашают на круглый стол, посвященный вопросам заболевания раком молочной железы. В обсуждении вопросов примут участие врачи перинатального центра и владивостокской поликлиники № 6. Начало в 11.00.

Напомним, что при посещении лечебных учреждений в рамках Недели против рака молочной железы необходимо иметь при себе паспорт и полис медицинского страхования, СНИЛС.

Автор: Отдел новостей «В»