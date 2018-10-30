Приморской медицине поставили диагноз На минувшей неделе врио губернатора Приморья собрал руководителей медучреждений всего региона, чтобы обсудить проблемы регионального здравоохранения. В перечне основных трудностей Олег Кожемяко назвал удручающее состояние помещений клиник, нехватку медицинского оборудования, низкие зарплаты врачей и, разумеется, кадровый дефицит.

– Здесь у нас ситуация даже хуже, чем в среднем по Дальнему Востоку, – посетовал на нехватку специалистов врио губернатора. – Для примера: на одного участкового врача приходится 4,5 тысячи пациентов (при норме в 1,5 тысячи. – Прим. авт.). Не лучше ситуация и с узкими специалистами. И как следствие – высокая смертность на протяжении уже многих лет от сердечно-сосудистых заболеваний, легочных, туберкулеза, онкологии. Причем здесь мы также опережаем наших соседей. В итоге население реагирует ногами – уезжает из региона, где не могут оказать качественную медицинскую услугу не им, не их детям.

Как отметил Олег Кожемяко, надо создать условия для первичного звена – речь идет об участковых педиатрах, терапевтах, фельдшерах, узких специалистах.

– Они должны иметь льготы: получать подъемные, доплату к окладу, компенсацию на съем жилья, компенсацию коммунальных услуг, полную для жителей села и частичную для горожан, – пояснил глава региона. – Необходимо ввести доплату медикам за раннее выявление онкозаболеваний у пациентов. Также мы будем закупать новое медоборудование, автомобили. В перспективе – рассматривать вопросы строительства новых корпусов, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов. Причем нам нужны не просто помещения, где врач мог бы принять больного, но и имел возможность провести современную диагностику, выписать рецепт. Как удовлетворить эти проблемы и что нужно сделать? Будем их учитывать при формировании краевого бюджета.

Свои предложения внесли и врачи. Специалисты владивостокской Станции скорой помощи посетовали на отсутствие системной замены автомобилей. После трех лет интенсивного использования машины начинают сыпаться и практически не выходят из ремонта. Ситуацию, по мнению медиков, может изменить краевая программа, которая позволит ежегодно обновлять автопарк на 25 процентов.

И.о. главного врача владивостокской поликлиники № 3 Маргарита Назарова посетовала на нехватку новых медицинских учреждений в отдаленных районах города.

– Наша поликлиника обслуживает почти 50 тысяч человек. Но для жителей активно застраивающихся 71-го микрорайона и Зеленого Угла не предусмотрены помещения для медицинских учреждений, поэтому им приходится ездить к нам в поликлинику, – сказала она.

– Можно решить проблему, выкупая у строителей первые этажи их новостроек под поликлиники, – предложил вариант решения вопроса Олег Кожемяко.

Кроме того, было озвучено предложение решить жилищную проблему владивостокских врачей, передав краевому здравоохранению здания бывших общежитий ДВФУ.

Также руководители медучреждений просили помочь с приобретением или обновлением оборудования.

– Мы договорились с Минздравом, что подготовим список необходимого оборудования, разработаем график поставок, найдем источники финансирования. Но для того, чтобы это оборудование было задействовано, в клиниках должны быть специалисты. Зачастую из-за их нехватки диагностические кабинеты работают по полдня. Можно рассмотреть меры мотивации врачей на дополнительные часы работы, – предложил Олег Кожемяко краевому департаменту здравоохранения и руководителям клиник.

– Очевидно, что Олег Кожемяко ориентируется в проблемах приморской медицины, свободно оперируя цифрами, фактами, – отметила главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева. – И он не строит иллюзий, что эти проблемы можно решить легко и быстро. Глава региона объективно оценивает и наши достижения, и наши слабые места. И это дает врачам надежду на возможные скорые перемены.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО