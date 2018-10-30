На дороги края вышел родительский патруль Всероссийское общественное движение «Родительский патруль» набирает обороты в Приморье.

В утренние часы, перед началом занятий, вблизи образовательных учреждений 13 городов и районов края организованы совместные дежурства сотрудников ГИБДД и родителей. Цель данного мероприятия – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.

Сотрудники полиции и их добровольные помощники уделяют особое внимание соблюдению правил перехода проезжей части. Не секрет, что школьники, пытаясь сократить путь, зачастую переходят дорогу в неположенном месте. Патруль объясняет ребятам, что риск при нарушении правил дорожного движения очень велик, может стоить жизни, и рекомендуют дойти до пешеходного перехода. Сотрудники полиции напоминают родителям и детям о необходимости ношения на одежде световозращающих элементов. Водителям разъясняются требования к перевозке несовершеннолетних пассажиров.

«Родительский патруль» несет службу в жилетах со световозвращающими элементами, что положительно влияет и на водителей, которые, заметив издалека светящиеся полоски, снижают скорость.

На сегодняшний день это движение получило развитие в Арсеньевском, Дальнегорском, Лесозаводском, Находкинском, Уссурийском городских округах, Яковлевском, Анучинском, Дальнереченском, Пожарском, Кавалеровском, Михайловском, Черниговском и Чугуевском районах.

Автор: Отдел новостей «В»