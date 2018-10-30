«Океан» обзавелся светофором Новый светофор будет регулировать движение транспорта и пешеходов в районе кинотеатра «Океан» во Владивостоке, сообщили в пресс-службе мэрии.

Бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» уже установила металлические стойки и светофорные головки на улице Светланской, 4. Ведутся работы по подключению светофорного объекта к электросети, добавили в управлении дорог и благоустройства.

Установка светофора обусловлена транспортными заторами, высокой аварийностью на данном участке улично-дорожной сети, интенсивностью хаотичного пешеходного потока. Светофор поможет систематизировать здесь движение пешеходов и автотранспорта, минимизировать транспортные заторы и уменьшить аварийность, особенно в зимний период.

Специалисты выберут оптимальные фазы работы светофора и для пешеходов, и для автомобилистов, отметили в городском управлении дорог и благоустройства.

Автор: Отдел новостей «В»