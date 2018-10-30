«Моряки» стояли до последнего Последний в октябре домашний матч владивостокский «Адмирал» проиграл. Немудрено, ведь в гостях был победитель Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошлого сезона и многократный чемпион России клуб «Ак Барс» из Казани.

То, что матч в минувшее воскресенье на льду «Фетисов-арены» окажется для «моряков» непростым, было ясно изначально. «Белые барсы» Татарстана обладают сильным подбором игроков с мировым именем, которые выступают за различные национальные сборные. К чести наших земляков, два первых периода они сражались с именитыми и грозными соперниками на равных, а стартовый отрезок и вовсе выиграли.

Казанцы со стартового свистка бросились в атаку. Однако до поры до времени не могли воспользоваться своими шансами. Приморскому голкиперу Никите Серебрякову и защитникам пришлось очень туго. Но они четко отражали все нападки гостей. В ответ проводили хоть и редкие, но опасные контратаки. Одна из них закончилась голом. На шестой минуте матча чешский легионер «Адмирала» Карел Кубат вовремя выкатился на пятачок из-за ворот соперника и в одно касание переправил шайбу в сетку – 1:0. Подобный расклад озадачил «белых барсов». У приморцев были шансы в такой ситуации увеличить разрыв в счете, но каждый раз в последний момент что-нибудь мешало. В итоге до перерыва счет не изменился.

Во втором игровом отрезке наша команда сразу же из-за удаления осталась в меньшинстве и казанцы вернули себе инициативу. Сравнять счет им удалось уже 37-й секунде периода благодаря точному броску нападающего «Ак Барса» Иржи Секача – 1:1. В ответ «Адмирал» провел несколько опасных атак, заперев гостей на своей половине площадки. И в этой ситуации шайба «отказывалась» влетать в ворота гостей.

На 38-й минуте встречи хоккеист Татарстана Рафаэль Батыршин сумел забить гол в затяжной атаке «Ак Барса», притом что Никита Серебряков несколько раз подряд отразил предыдущие броски гостей. «Белые барсы» повели в счете – 1:2.

Заключительный отрезок матча «Адмирал» провалил. Пытаясь сдерживать опасные проходы казанцев, наши земляки нарушали правила и постоянно находились в меньшинстве. В одном случае они и вовсе играли втроем против пятерки чемпионов. На 48-й минуте встречи отрыв в счете увеличил канадский легионер Роб Клинкхаммер – 1:3.

А уже в самой концовке встречи гости сняли вопрос о победителе. Не помогла и яростная поддержка более пяти тысяч болельщиков владивостокской команды. Свои шайбы забили «белые барсы» Артем Лукоянов и Иржи Секач – 1:5.

Да, «Адмирал» проиграл. Но рука не поднимется кинуть камень в спортсменов владивостокского клуба. Тем более что в этой домашней серии «моряки» ранее победили «Нефтехимик» и «Торпедо».

– Мы неплохо играли, хорошо смотрелись, и я считаю, что первые два периода была игра на равных, – отметил после матча главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов. – Да, инициативой, конечно, соперник владел, мастерство сказывается. Но я считаю, что счет не по игре. Мы сделали несколько ошибок, соперник очень здорово ими воспользовался, забил красивые голы. Недочеты с нашей стороны есть, они у нас постоянно присутствуют, к сожалению. Расплачиваемся голами. Тем не менее я считаю, что игра была неплохая, можно занести ее себе в копилку. В плане самоотдачи все было хорошо у «моряков», соперник обыграл нас за счет своего мастерства.

В итоге наш клуб остался на предпоследнем месте Восточной конференции КХЛ, имея в наличии 13 очков после 23 матчей.

Ближайшие поединки «Адмирал» проведет на выезде. Следующим соперником станет «Барыс» из Астаны.

Автор: Николай КУТЕНКИХ