Продукты на вывоз Может ли приморский агропром конкурировать с нефтью и газом

Консерватизм в еде всегда считался труднопреодолимым. Особенно если это касается национальных традиций. Но, как оказалось, не настолько он силен, чтобы устоять перед новыми вкусными и полезными продуктами, ввозимыми из-за рубежа. Это касается как нас самих, так и заграничных соседей.

Хитом нынешнего дачного сезона в Приморье стали пищевые бобы, пришедшие к нам из Японии. Распробовав новое блюдо, многие дачники и огородники мечтают раздобыть семена, чтобы выращивать новинку у себя на участках. А в самой Японии, к примеру, востребованной стала гречка, которая раньше вообще не продавалась в магазинах Cтраны восходящего солнца.

А что говорить о молочных продуктах, которое неожиданно полюбили китайцы. А говорили, что это не тот товар, который оценят соседи. Но вот уже Арсеньевский молокозавод входит в число экспортеров своей продукции в Китай.

– Просто сплошные парадоксы! – поделилась корреспондент «В» сомнениями с директором предприятия Юрием Минкиным после окончания главной аграрной российской выставки «Золотая осень», которая традиционно проходит в октябре в павильонах ВДНХ в Москве. – Удивляет также, что чуть ли не главной статьей нашего экспорта может стать постное масло. Кругом на выставке баннеры: «Масложировая продукция – локомотив экспорта пищевой промышленности». На совещаниях в рамках «Золотой осени» прозвучали цифры: к 2024 году выручка от продажи этой продукции за рубеж должна составить не менее 20 процентов всего объема российского экспорта.

– И это только на руку приморской экономике с ее соевыми полями и производством растительного масла. Судя по истории развития сельского хозяйства, у нас могли бы выращиваться и другие масличные культуры, – пояснил Юрий Павлович. – Что касается нашего предприятия, то мы одно время реализовывали в Китай мороженое и перспективу в развитии экспорта для себя связываем именно с этим лакомством. Молочной же продукцией короткого срока хранения (очень полезной для здоровья) мы в первую очередь обеспечиваем население края и свою главную задачу видим именно в этом.

Судя по таким высказываниям, в отсутствии патриотизма наших производителей продовольствия уж точно не обвинишь. Подтверждением тому стал разговор с главой крестьянско-фермерского хозяйства «Владмила» Владимиром Курбатовым. Он представил эффектную экспозицию на центральной площади Владивостока в честь 80-летия края, вызвав ажиотаж у посетителей. Многих заинтересовали важные индюки, люди хотели узнать, как вырастить таких красавцев.

– Главное, что им не приходится томиться в неволе. Они нагуливают свой вес и красоту на зеленых лугах, богатом травостое, – объяснял хозяин птиц. – Поэтому продукты из них экологически безопасные. На такие всегда есть спрос за границей. Но мы еще не накормили вдоволь качественной высокопитательной продукцией жителей Владивостока, Уссурийска и всего края, чтобы отправлять ее на экспорт.

– Но птицу нашу иностранцы покупали бы?

– Да, я предлагал проект развития в крае гусеводства и других птицеводческих направлений именно выгульно-пастбищного содержания, реализация которого позволила бы производить ценную и полезную продукцию в таких объемах, чтобы можно было говорить об экспорте. У нас есть условия для развития такого агробизнеса, есть пастбища, где можно выращивать индюшек, гусей, кур. Экспортные возможности Приморья прежде всего связаны, считаю, с незагубленной пока еще экологией, с тем, что минеральных удобрений в свое время не хватало и денег на пестициды и гербициды тоже. И это наше преимущество!

Подавай им сою с белым рубчиком

Собеседники в один голос подтверждали, что Китай, Япония, Корея заинтересованы в наших экологически чистых продуктах. Но вот вопрос: что конкретно они готовы покупать?

– Фасоль адзуки, – ответили на вопрос корреспондента «В» ученые Приморской овощной опытной станции Вячеслав Колодкин и Александр Корнилов. – Ее отличают несвойственный бобовым сладковатый вкус и необычный кондитерский аромат. В Японии это второй по популярности продукт. Мы уже выращиваем адзуки и сейчас завершаем уборку урожая. Надеемся, что чисто теоретический интерес наших соседей к выращиванию этой культуры на приморской земле перейдет в практическое сотрудничество.

Представители Федерального научного центра агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки (так теперь называется бывший Приморский научно-исследовательский институт сельского хозяйства) рассказали, что многие направления научной работы в аграрном секторе давно уже ориентируются на запросы зарубежных партнеров. Это относится, в частности, к селекции по сое, которая нацелена на создание высокобелковых сортов. Или, например, такая деталь: создаются сорта с белым, а не черным рубчиком на зерне, чтобы оно подходило для производства тофу – популярного продукта питания у наших восточных соседей.

Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Можно долго обсуждать, казалось бы, перспективные проекты, но дальше этого дело может не сдвинуться. Подобная ситуация, к примеру, тревожит пчеловодов. Кандидат сельскохозяйственных наук Максим Шаров, курирующий в том же научном учреждении тему пчеловодства, пояснил:

– На экспорт требуются большие партии меда. Причем качественного, однородного по своим свойствам. И не надо думать, что кто-то будет покупать его в огромных флягах, а уже потом фасовать. Многие наши пчеловоды удивляются, почему иностранцы не хотят приобретать у них продукцию, ведь качество продукта их устраивает... Вот мы и не двигаемся вперед, хотя планы грандиозные.

Заготконторам приказано выжить

Аграриям нашей страны поставлена задача: к 2024 году в два раза увеличить объем экспорта. Сомнения в том, что этого удастся добиться, рассеялись после посещения павильонов выставки и знакомства с потенциалом отрасли. Тут тебе и инновации, и любопытные новинки, каких в мире нигде больше нет, и всевозможные разносолы…

Особенно привлекали иностранцев дикоросы, поданные так красиво и привлекательно, что невозможно остаться равнодушным. Не случайно использование дикорастущего сырья считается одним из перспективных путей наращивания российского экспорта. В министерстве сельского хозяйства создана специальная комиссия, которая будет его курировать. Эксплуатационные запасы этой продукции в нашей стране, по оценкам экспертов, составляют сегодня 8,5 млн тонн в год, однако сейчас она используется не более чем на 6 %.

– А ведь спрос на экологически чистую уникальную продукцию в мире растет, – убеждали выступающие на семинарах и круглых столах, которых было немало организовано в рамках деловой программы выставки. И предлагали пути увеличения сбора и переработки дикоросов, а также повышения инвестиционной привлекательности этого направления экономики.

Самое главное, предлагается возродить заготовительные конторы для приемки дикоросов у населения. В сентябре в Государственную думу был внесен соответствующий законопроект. По мнению депутатов, это не только даст людям возможность заработать, но и в перспективе привлечет в отрасль дополнительные инвестиции.

В Приморье большинство заготконтор тоже кануло в Лету. Но, на счастье, не все. К примеру, Чугуевский райзаготохотпром не только остался на плаву, но и сумел поднять планку в соответствии с новыми требованиями времени. Так что возрождать эту работу Приморье сможет не на пустом месте.

Выставка «Золотая осень» в Москве совпадает с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышлености, на ней подводятся итоги года, награждаются лучшие. Но в нашем регионе в это время часто происходят какие-то катаклизмы, еще идут работы на полях. Так случилось и на этот раз. Из-за тяжелых погодных условий многие хозяйства в октябре спасали выращенный урожай. Поэтому подводить итоги года и оценивать вклад приморского агропрома в экспорт края еще только предстоит.

Справка «В»

В сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в рамках обсуждения этой темы эксперты отметили: «Сейчас ДФО – это в первую очередь ресурсный регион, потенциал которого может быть реализован через углубление степени переработки сельхозпродукции. Необходимо менять тарифную политику, развивать транспортную инфраструктуру, привлекать частных инвесторов. Экспорт региона может вырасти с нынешних 2,8 млрд долларов до 4,4».

Автор: Надежда БРАЖИНА