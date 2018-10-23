На своем поле «тиграм» не игралось… С ничьей начали свое 3-матчевое выездное турне в рамках ОЛИМП-Первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) спортсмены владивостокского «Луча». В минувшую субботу в матче 17-го тура «тигры» вопреки прогнозам букмекеров сыграли по нолям с ярославским «Шинником». Кстати, в составе «желто-синих» совсем недавно защищавшие цвета «Шинника» защитник Тарас Царикаев и полузащитник Давид Дзахов.

Первый тайм прошел под диктовку хозяев, создавших несколько опасных моментов у ворот «Луча», однако реализовать они их не сумели, сообщили в пресс-службе владивостокского клуба. В одних случаях надежно сыграли защитники и вратарь нашей команды, а в других ярославцам не хватало точности в завершающей стадии атаки – из 12 ударов по воротам в створ пришлось всего два. Во втором тайме «тиграм» удалось выравнять игру и практически обезопасить свои ворота от набегов дружины Александра Побегалова. В результате игра завершилась ничьей, ставшей для «Луча» уже 6-й гостевой кряду. Похоже, в этом сезоне подопечным Рустема Хузина на выезде играется гораздо лучше, чем дома. Из пяти своих поражений «желто-синие» лишь одно потерпели в гостях и четыре на своем поле. Жаль только, что гостевых побед наша команда в этом сезоне пока не добивалась...

– Сегодня у нас не получилось переиграть команду, которая умеет обороняться, – делает выводы главный тренер ФК «Шинник» Александр Побегалов. – Эта команда хорошо играет на выезде. Она проиграла только одну игру. Нам же не удалось забить. Но есть и положительный момент, что сыграли на ноль. В плане обороны мы сыграли достаточно качественно. А вот в атаке не получилось многое.

– Может быть, стоило чуть раньше делать замены?

– Замены связаны с усталостью игроков. Последняя замена тактическая. Нам удалось не дать соперникам убегать в контратаки.

– Очень сложный матч получился, – комментирует игру на послематчевой пресс-конференции Рустем Хузин, главный тренер ФК «Луч». – Может быть, сказался длительный перелет. В первом тайме мы не вошли в игру. Во втором тайме после замен игра выравнялась. Но нам повезло, что не пропустили мяч, хотя имели два своих момента.

– Почему заменили Хлебородова?

– Он не вошел» в игру. Если с «Авангардом» у него все получилось, то сегодня не его день.

Следующую встречу в ОЛИМП-Первенстве ФНЛ желто-синие проведут 24 октября в Москве против местного «Спартака-2».

Автор: Отдел новостей «В»