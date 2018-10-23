Подвел второй период В четверг, 18 октября, владивостокский «Адмирал» проиграл в Ярославле «Локомотиву» – 0:4.

Надо отметить, что соперники подошли к очной встрече с прямо противоположными результатами и, как следствие, абсолютно разным настроением. Ярославцы выиграли пять матчей подряд, в том числе набрав максимально возможное количество очков по ходу недавнего выезда, а владивостокцы потерпели уже восемь поражений подряд, посчитали в пресс-службе ХК «Локомотив».

Все матчи этого игрового дня начинались с минуты молчания в память о погибших в техникуме Керчи. Не стал исключением матч между «Адмиралом» и «Локо», отмечает портал VL.Ru.

Место в воротах «Адмирала» занял Антон Красоткин. В первом периоде он сумел сохранить их в неприкосновенности, но после перерыва голы посыпались как из рога изобилия и голкипер был сменен.

Первую шайбу «Адмирал» пропустил, играя в большинстве. Нападающий «Локо» Артур Каюмов воспользовался ошибкой защитников «моряков», убежал один на один с вратарем и реализовал момент. Затем последовал дубль ярославца Даниила Опалькова, притом первый гол он забросил после ошибки вратаря, который не зафиксировал шайбу, и она переехала через ленточку ворот.

У «моряков» произошла замена вратаря, но и появившийся на последнем рубеже Серебряков оставался «сухим» лишь несколько смен. На 18-й минуте второго периода «железнодорожники» получили большинство и нападающие «Локомотива» потратили на его реализацию всего 6 секунд. Андрей Локтионов выиграл вбрасывание, Петри Контиола выполнил своевременную диагональную передачу, а Григорий Денисенко неотразимо бросил под перекладину – 4:0.

В третьем периоде хозяева довели матч до победы. Это поражение стало для «моряков» девятым подряд.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Адмирал» Сергей Светлов поздравил «Локомотив» с заслуженной победой.

– Во втором периоде допустили две грубейшие ошибки, за которые «Локомотив» нас наказал. После трех шайб подряд игра сразу поломалась. Но третий период нормально играли, нашли в себе силы выстоять, не развалились, и это хороший плюс команде, – считает Сергей Светлов.

Неудачу он объяснил тем, что команда молодая, много игроков, которые в Континентальной хоккейной лиге еще не играли, а также очень насыщенным календарем игр.

– Приходится летать туда-сюда, между блоками домашних и выездных серий паузы практически нет, поэтому концентрация и силенки кончаются, – отметил главный тренер «моряков».

По его словам, серия поражений дает определенную неуверенность в себе, и сейчас задача тренерского штаба – перестроить спортсменов на более грамотную игру. Надо не падать духом после серии голов, когда соперник бросает подряд две-три шайбы в твои ворота, а собраться и продолжать свою игру. И это не физический, а психологический барьер, его надо учиться преодолевать.

– Мы еще пока на стадии обучения, идет становление команды, – заверил Светлов.

Несмотря на убедительную победу, главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартального впечатлила эффективность соперников.

– Мы играем 7 минут в зоне атаки – делаем 6 бросков в створ ворот. «Адмирал» играл минуту-полторы в зоне атаки – 5 бросков. Это говорит о качестве игры «моряков», оно должно было воплотиться в голы, но им не повезло, – считает Дмитрий Квартальный. – Игра далась нам очень тяжело. Первый период был насыщен разящими атаками в наши ворота, и нас выручил Илья (Коновалов, вратарь «Локомотива». – Прим.ред.). Третий период прошел в равной борьбе, и то, что сыграли на ноль, большой плюс для нас.

Автор: Евгений СИДОРОВ