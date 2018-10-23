Бизнес ДФО нарастил качественный кредитный портфель На Дальнем Востоке наблюдается рост объемов кредитов, взятых компаниями малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России. К сентябрю 2018 года показатель почти на четверть превысил прошлогодний и составил 173 млрд рублей.

«Кредитование представителей малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке носит качественный характер. Об этом свидетельствует самый низкий уровень просроченной задолженности в стране – 6,5 % против 13,7 % в целом по России», – отметил руководитель направления отдела экономического анализа и регионального развития Дальневосточного главка Банка России Федор Кулешов.

По темпам роста кредитного портфеля малый бизнес ДФО занимает первое место в России, на втором месте с показателем в 14,4 % находится Северо-Кавказский федеральный округ.

Самый большой кредитный портфель приходится на предприятия этой сферы в Приморском крае – почти треть от общего объема займов. Размер задолженности предприятий МСП в Хабаровском крае составил 37,3 млрд рублей, в Сахалинской области – 20,1 млрд рублей. Кредитный портфель компаний МСП в Якутии приблизился к отметке в 20 млрд рублей, в Амурской области и Камчатском крае составил по 14,4 млрд рублей. В Магаданской и Еврейской автономной областях, а также в Чукотском автономном округе активность бизнеса оказалась ниже: общая задолженность предприятий МСП в этих регионах составляет 6,6 млрд рублей.

В ДФО по темпам роста кредитного портфеля лидирует сахалинский бизнес – за год объем его задолженности увеличился почти на 52 %.

Автор: Отдел экономики «В »