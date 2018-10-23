Мировой финансовый кризис перешел в экономический рост? Мировая глобальная экономика находится в неплохом состоянии и на сегодня демонстрирует высокие темпы роста – 3,7-3,9 % в год. Эти показатели гораздо выше среднего значения за предыдущие годы. К такому выводу пришли министры финансов и руководители центральных банков из 189 стран, участники ежегодной осенней сессии Всемирного банка и Международного валютного фонда. Оптимистичные прогнозы были высказаны, несмотря на рост количества взаимных эмбарго и торговых войн между государствами.

Совещание двух крупнейших мировых финансовых институтов прошло в середине октября на индонезийском острове Бали. Аналитики считают, что встреча министров финансов и глав центральных банков стран ведущих и развивающихся экономик – это почти всегда какой-то прорыв и ориентир на стабилизацию ситуации на мировых рынках. Действительно, собрались представители стран с совершенно разными экономиками, их размерами, особенностями, показателями. Да и представительство на таких встречах самое авторитетное. Это директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард (Christine Lagarde), министр финансов США Стивен Мнучин (Stephen Mnuchin), глава Евроцентробанка Марио Драги (Mario Draghi), глава Всемирного банка Джим Ен Ким (Jim Yong Kim) и другие известные личности. Российская делегация была представлена поскромнее – ее возглавлял заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

Собравшиеся обсуждали состояние мировой финансовой системы и риски, с которыми государства и с ведущими, и с развитыми экономиками могут столкнуться в ближайшее время.

Наряду с банкирами и финансистами на форум были приглашены представители гражданских сообществ, некоммерческих и неправительственных организаций из различных стран мира. В качестве приглашенного эксперта на форуме присутствовал председатель НП «Лига финансовых институтов» Александр Ивашкин.

– Каковы, на ваш взгляд, главные итоги представительного международного форума?

– Министры финансов и главы Центральных банков стран G20 сошлись на том, что перспективы мировой экономики на данный момент остаются в общем позитивными. В то же время собравшиеся были обеспокоены заметным неравенством экономик некоторых развивающихся государств.

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), экономики пяти развивающихся стран (кстати, наших соседей по тихоокеанскому побережью)– Индонезии, Малайзии, Филиппин, Таиланда и Вьетнама будут серьезно расти, и в 2019 году темпы роста достигнут 5,2 %. Чуть меньший рост ожидается в других экономически важных регионах Латинской Америки (Аргентине, Бразилии, Мексике), Европы (Турции), Южной Азии (Индии), Ближнего Востока (Иране) и Африки (ЮАР), экономики которых сейчас переживают снижение в 0,2–0,4 пункта. Однако в глобальном масштабе мировое развитие на 2018–2019 годы достигнет уровня роста 3,7 %. При этом рост экономики стран-участниц G20 выйдет на показатель 3,8 % в 2018 году и на 3,9 % – в будущем году.

– Экономика Российской Федерации относится к развивающимся странам. И как наше народное хозяйство смотрится на фоне других государств, причисляемых к этой категории?

– К странам с развивающейся экономикой относятся Россия, Китай, Бразилия, Индия, Аргентина, ЮАР, Мексика, Нигерия и прочие государства. К сожалению, экономика нашей страны растет медленнее общемировых темпов. Тот же Международный валютный фонд в этом месяце повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2019 году на 0,3 процентного пункта – до 1,8 %. Хотя ранее МВФ полагал, что российская экономика вырастет на 1,7 % в 2018 году и на 1,5 % в 2019 году. Прогноз роста в 2018 году не изменился – 1,7 %. Эксперты фонда во многом связывают изменение прогноза на 2019 год с ростом цен на энергоносители. Экономически мы также не выглядим слишком впечатляюще: ВВП РФ составил в прошлом (2017-м) году 92,09 трлн руб., или $1,58 трлн по текущему обменному курсу валют, также блекло смотримся по показателям экспорта готовых промышленных изделий, и наша страна в этом ряду немного отстает от… Словакии. По высокотехнологичному экспорту ($9,84 млрд в 2014 году) мы более чем втрое отстаем от Вьетнама ($30,86 млрд), от города-государства Сингапура почти в 14 раз ($137,4 млрд), а от Китая ($558,6 млрд) – в 57 раз.

В Бразилии, например, где сейчас бушует кризис, все равно прогнозируется рост ВВП 2,8 %, даже выше, чем в РФ. Хотя в прошлом году рост ВВП Бразилии составлял 1 %. Экономика ЮАР тоже начала ускоряться до роста ВВП в этом году на 1,5%. На полях форума директором департамента Азии и Тихоокеанского региона МВФ было заявлено, что экономический рост Китая, Индии и Японии в среднем составит 5,6 % в 2018 году и 5,4 % в 2019 году. При этом экономический рост Китая останется на уровне 6,6% в 2018 году, но в 2019 году он снизится до 6,4–6,2%. В Индии экономический рост достигнет 7,3% в этом году и 7,4% – в 2019-м.

– В чем причины такого неравномерного развития стран?

– Для каждой страны свои причины. Но есть общая составляющая – не совсем гибкая и своевременная макроэкономическая модель развития и связанные с ней напрямую недоразвитость внутреннего рынка, теневизация экономики, бюрократические барьеры для бизнеса, высокие стоимости банковских кредитов, низкий ППС (паритет покупательной способности), слабый инвестиционный климат. Ну а к нашей стране следовало бы добавить, пожалуй, все еще ощутимую зависимость от международных цен на основные статьи экспорта (нефть, газ), что уже не раз и не два крайне неблагоприятно сказывалось на всей экономике страны. Спрос на сырье будет всегда, но при этом будет существовать и зависимость от цен на него.

Поэтому так важно странам собираться на подобные саммиты. Жаль, что представительство нашей страны было несколько скромным. В мировой экономике сегодня все сильно взаимосвязано. Если в каком-то ее сегменте начнутся серьезные проблемы из-за колебаний обменных курсов, кризисов на фондовых рынках или ограничений во внешней торговле, то эти проблемы могут быстро распространяться и создавать трудности.

В нашей стране сейчас открытая экономика, сильно привязанная к ситуации на мировых рынках. Поэтому такие форумы крайне важны и интересны хотя бы тем, что дают объяснение тенденциям в мировой экономике и роли каждой страны в мировом экономическом хозяйстве. Финансисты с мировыми именами, ученые, влиятельные чиновники весьма объемно в своих выступлениях обрисовали экономическую картину мира. Ведь темы социально-экономического развития, устранение бедности, глобальная торговля, человеческий капитал, цифровые решения в финансово-налоговой сфере и прочие сейчас как никогда актуальны и для России.

Жаль, конечно, что ни на одном из 107 заседаний, прошедших в рамках форума, официальная российская делегация не проявила активность и не осветила позитивные стороны новых условий хозяйствования на Дальнем Востоке России (ТОРы, СПВ и пр.) для мирового истэблишмента. Может быть в наших дальневосточных «молодых» ТОРах еще нет прозрачной истории успеха бизнеса, которую можно бы было выставить в качестве этакой рекламной визитки? Пока ТОРы таких результатов не показали, наши потенциальные партнеры о них (ТОРах) и не узнают. Как мне кажется, основной целью участия в подобных международных мероприятих и налаживание сотрудничества с иностранными организациями являются все же расширение собственного опыта с его дальнейшим практическим применением у себя в стране.

Автор: Александр КАРАСЕВ