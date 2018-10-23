Дешевле всего обошлись утюги Сервис объявлений «Юла» проанализировал продажи бытовой техники в приморской столице за 2018 год и выяснил, какие товары в этой категории чаще всего покупают владивостокцы.

Чаще всего во Владивостоке на «Юле» покупают стиральные машины. На них приходится четверть (24 %) продаж бытовой техники. Совсем немного от них отстают холодильники с долей 21 %. За ними техника для приготовления еды (СВЧ-печи, мультиварки, тостеры и другие) – 12 %, плиты и духовые шкафы –11 %. Также среди популярной бытовой техники оказалась климатическая техника – 6 %.

Дороже всего на «Юле» продают посудомоечные машины. Их средняя стоимость – 6150 рублей. Холодильники покупают в среднем за 5550 рублей, а стиральные машины за 4500 рублей. Средняя стоимость швейного оборудования составила 3700 рублей. За 2550 рублей можно купить пылесос или пароочиститель. Дешевле всего в городе стоят утюги – их покупают за 600 рублей в среднем.

Пик продаж бытовой техники во Владивостоке пришелся на март. В этом месяце она стоила дешевле всего. Дороже всего бытовая техника обошлась владивостокцам в сентябре.

Автор: Отдел новостей «В»