Первым выпускникам доверили алмазы Во Владивостоке завершена двухмесячная подготовка приморцев, обучающихся по специальности «Огранщик алмазов в бриллианты». Свидетельства семи лучшим студентам первого набора вручил вице-губернатор Константин Межонов, сообщили в пресс-службе региона.

На сегодняшний день 24 из 25 выпускников успешно трудятся на предприятии «КГК ДВ», которое специализируется на огранке алмазов.

«Профессия очень серьезная, требует максимальной сосредоточенности, необходимо знать все нюансы, чтобы сделать хотя бы один камень. Я много что пробовал, но в этой профессии нашел себя», – рассказал выпускник первой группы Сергей Бекишев.

Курсы для желающих организованы за счет средств краевого бюджета. Для обучения в Приморье пригласили преподавателей из Московского колледжа предпринимательства № 11. В настоящее время лекции и практические занятия на базе Приморского промышленного колледжа энергетики и связи уже посещает вторая группа – 25 жителей края.

Напомним, что в конце ноября 2017 года администрацией Приморья была достигнута договоренность об организации краткосрочных стажировок групп приморских специалистов на производственной площадке компании, где они могли бы получать практические навыки работы с алмазами. Также речь шла о перспективах открытия в Приморье специального учебного центра, где специалисты могли бы проходить теоретическую подготовку.

Отметим, индийская корпорация KGK Group является ведущим мировым производителем ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий. Инвестор стал резидентом свободного порта Владивосток и реализует в Приморье проект фабрики по огранке алмазов, старт которой дал президент России Владимир Путин на ВЭФ-2017. Глава государства поручил реализовать комплекс мероприятий по подготовке квалифицированных специалистов для предприятий алмазогранильной отрасли на Дальнем Востоке.

Автор: Отдел новостей «В»