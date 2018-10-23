«Мы вместе»: бесплатные уроки по кулинарии, декорированию и изготовлению букетов из продуктов Эти и другие мастер-классы проведут во Владивостоке в рамках социального проекта «Мы вместе», организованного администрацией краевого центра. Занятия стартуют уже на этой неделе, принять в них участие приглашаются все желающие, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города уточнили, что социальный проект «Мы вместе» реализуется в рамках муниципальной программы «Доступная среда», участие в нем бесплатное. Приглашаются люди в возрасте от 18 лет.

«Благодаря обширной программе участники познакомятся с фьюзингом и карвингом, приготовят брауни и тирамису, узнают секреты кофеварения и изготовления сладких букетов, и это далеко не все, – заметили в мэрии. – Теплая и дружеская атмосфера, погружение в творчество, яркие впечатления и положительные эмоции гарантированы всем участникам мастер-классов».

В мастер-классах примут участие также люди с ограниченными возможностями по состоянию здоровья.

Всем, кто планирует принять участие в мастер-классах, советуют поторопиться, поскольку количество мест ограниченно. Записаться на занятия можно по телефонам: 8-964-454-31-04, 8-924-239-12-79 и 8-914-971-01-10.

Автор: Отдел новостей «В»