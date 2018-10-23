Мы готовы держать краба Гастрономический фестиваль «Держи краба!» стартует во Владивостоке (а также на Сахалине, в Хабаровске, Москве, Екатеринбурге и многих других городах России) 25 октября, сообщили в пресс-службе края.

11 ресторанов краевого центра в течение 11 дней будут подавать посетителям блюда из синего камчатского краба по специальной цене (в ресторанах ДВ-региона – 900 рублей за килограмм веса живого краба, который тут же будет приготовлен для клиента, а в Центральной России – за ту же сумму клиенту подадут 300 граммов клешней краба, уже приготовленных на пару, с авторским соусом).

Как отметили организаторы фестиваля, «Держи краба!» проводится не первый год, но впервые вышел за пределы Дальнего Востока и объединил крупнейшие рестораны России.

Как уже сообщал «В», фестиваль «Держи краба!» вошел в список самых «вкусных» гастрофестивалей этой осени, а Приморье заняло третью строчку в рейтинге российских регионов, привлекательных для гастрономического туризма.

Автор: Отдел новостей «В»