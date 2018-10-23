Поваров готовы поощрять бесплатным обедом и такси до дома В минувшую субботу, 20 октября, кулинары всего мира отмечали свой профессиональный праздник – День повара. А рекрутинговая компания HeadHunter специально к этой дате подготовила информацию, насколько востребована в нашем крае эта специальность, какие требования предъявляют к соискателям и сколько платят за этот труд.

«Ресторанный бизнес в Приморье сегодня развивается очень интенсивно, этому способствует и рост благосостояния населения, и увеличение туристической привлекательности региона, – отмечает Софья Красуля, руководитель пресс-службы HeadHunter Дальний Восток. – В целом открытых вакансий в сфере HoReCa (сокращение от hotel, restaurant, cafe) за последний год увеличилось на 5 % – компании активно набирали не только поваров, но и официантов, горничных, администраторов».

Как правило, работодатели предлагают поварам полную занятость, но сменный график работы. В большинстве случаев для трудоустройства соискателю необходим хотя бы минимальный опыт работы, но есть вакансии и для вчерашних студентов. Что касается зарплат, то в среднем это 42 тысячи рублей, однако в отдельных случаях (например шеф-поварам) компании готовы платить и до 100–120 тысяч рублей. Среди бонусов, на которые могут рассчитывать успешные кандидаты, чаще всего встречается бесплатное питание, корпоративные скидки и обучение, а также такси до дома после смены.

Что касается соискателя, на данный момент средний возраст работника составляет 18–30 лет (48 % от общего числа резюме). Среди ключевых навыков соискатели чаще всего отмечают пользование ПК (8 %), работу в команде (7 %) и управление персоналом (6 %). Стоит отметить, что такие важные навыки, как проведение инвентаризации, отметили всего 3 % соискателей, а работу с поставщиками менее 2 %. Минимальная заработная плата, на которую претендует соискатель, составляет 15 тысяч рублей, максимальная зарплата, отмеченная в резюме, – 110 тысяч рублей.

Автор: Отдел новостей «В»