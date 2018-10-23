Названы адреса, где установят новые спортивные комплексы, качели и диван Во Владивостоке подвели итоги конкурса «Доступная среда» среди многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним: управляющие компании и ТСЖ, которые позаботились о создании комфортных условий в своих домах и дворах, могли претендовать на ценные подарки от администрации города. В этом году за звание победителей сражались 13 многоквартирных домов. В их числе дома на Харьковской, 3, Адм. Горшкова, 22, Леонова, 66, Тухачевского, 38, 56, 60 и 68, Бестужева, 21, Черняховского, 5в, Крыгина, 40, Четвертой, 6б, Нейбута, 137 и 139.

Как уже писал «В», специальная комиссия оценивала благоустройство территорий, наличие зон отдыха и игровых площадок для детей, наличие пандусов для маломобильных граждан, поручней на лестничных маршах, широких дверных проемов и другого. Свои оценки конкурсантам поставили специалисты мэрии, депутат думы города, представители обществ слепых и глухих, Совета многодетных родителей, обществ инвалидов Первомайского и Фрунзенского районов, общественной организации инвалидов с заболеванием крови «Милосердие» и общества инвалидов «Спортивный Владос».

По итогам конкурса победителем признана управляющая компания «Альтаир» с домом № 60 на улице Тухачевского. Они получат в подарок новый спортивно-игровой комплекс. Второе место завоевала управляющая компания «Дальневосточные коммунальные системы» с домом на Харьковской, 3. Они становятся обладателями качельного комплекса. Дом на улице Бестужева, 21 стал бронзовым призером конкурса. ТСЖ этого дома получает в подарок новый парковый диван.

Автор: Отдел новостей «В»