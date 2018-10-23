При ремонте дорог обустраивают лотки для отвода ливневых вод Четыре внутриквартальных проезда ремонтируют в Первомайском районе Владивостока. Это дороги к многоквартирным домам на ул. Зои Космодемьянской, 31, Калинина, 35 и от Часовитина, 1 до Марины Расковой, 6. На четвертом объекте – от кольца на улице Добровольского до поликлиники № 6 на улице Сахалинской – работы завершаются, сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом году в Первомайском районе будут отремонтированы 23 объекта – дороги и пешеходные зоны, уточнили в управлении дорог и благоустройства.

«На 19 объектах, запланированных к ремонту в этом году, работы уже завершены, четыре еще в работе. Здесь идет демонтаж старого покрытия дорог и пешеходных зон, устройство бордюров, щебеночного основания, железобетонных лотков для отвода ливневых вод и асфальтобетонного покрытия», – отметили специалисты.

Напомним, что по наказам избирателей и обращениям жителей дорожно-строительные работы в этом году выполнены на ул. Катерной, ул. Космонавтов, 19а (подъезд к КГКУ «Центр содействия семейному устройству № 1 г. Владивостока») и к школе № 65 на ул. Космонавтов, 17, заасфальтированы проезды от дома № 32 на ул. 1-й Поселковой до дома № 32 на ул. 2-й Поселковой, от центральной дороги мимо ул. Никифорова, 37 к Нарвской, 6, на ул. Березовой, 21–21а, Катерной, 2, 7, Кипарисовой, 20, Добровольского, 13, 15, Катерной, 2, 9, от дома № 49 на ул. Коммунаров до пересечения с улицей Катерной. Также выполнен ремонт пешеходных зон от улицы Калинина, 255 до ул. Липовой, 2, к детскому саду № 49 на улице Гризодубовой, 57, а также к детскому саду № 147 на улице Героев Хасана, 14, Березовой, 7, 11, 38, от ул. Интернациональной, 62 до Калинина, 51, от ул. Каштановой, 15 до ул. Кипарисовой, 4.

Кроме того, в Первомайском районе выполнен ремонт двух улиц по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» – 50 лет ВЛКСМ и Коммунаров. А также завершено благоустройство подъездных путей к детской поликлинике № 6 на ул. Полярной, 6 и к детской поликлинике № 4 на улице Окатовой, 10–16 по программе «Здоровый город».

Автор: Отдел новостей «В»