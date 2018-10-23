Школьники Владивостока встретили «Зарницу» Городская военно-спортивная игра «Зарница-2018» прошла на базе пейнтбольного клуба «Аскольд». В ней приняли участие ученики 16 школ краевого центра.

«Комета», «Амурский тигр», «Адреналин» и другие. Над названиями команды думали в течение недели. Потом сочиняли речовки. А в минувшую пятницу продемонстрировали их главному судье соревнований. «Никто, кроме нас!», «Светить всегда, светить везде и не бросать друга в беде!» – звучало на поле.

После знакомства и жеребьевки команды разошлись по станциям – площадкам со специальными заданиями. Преодоление полосы препятствий, тактическая игра на местности, медико-санитарная подготовка, метание гранаты, одевание противогаза и индивидуальной боевой защиты – это далеко не весь перечень испытаний, которые прошли старшеклассники.

Результат оценивали жюри и оргкомитет, в состав которых вошли представители управления образования администрации города, Дворца детского творчества, командования Тихоокеанского флота, федерации спортивного пейнтбола и федерации военно-тактических игр. После церемонии награждения школьников ждали обед и возможность изучить боевую технику Тихоокеанского флота. Две спецмашины доставили на место проведения «Зарницы» для проведения экскурсии.

Автор: Отдел новостей «В»