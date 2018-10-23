Проверили легитимность парковок на Жигура и Часовитина Во Владивостоке полицейские проводят мероприятия по пресечению деятельности несанкционированных автостоянок.

За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улицах Часовитина и Карла Жигура, сообщили в пресс-службе городского УМВД РФ.

Составлено три протокола за ведение предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Материалы направлены в мировой суд для принятия решения.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала 2018 года в отношении владельцев и работников несанкционированных автопарковок полицейскими составлено 125 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан – 86.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Справка «В»

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:

– ОП № 1 (Ленинский район) – 226-71-71;

– ОП № 2 (Первомайский район)– 227-65-63;

– ОП № 3 (Первореченский район)– 240-38-65;

– ОП № 4 (Фрунзенский район)– 265-53-41;

– ОП № 5 (Советский район)– 232-05-26;

– ОП № 6 (Океанский) – 238-80-03;

– ОП № 9 (о. Русский) – 249-09-27.

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 240-10-00.

Автор: Отдел новостей «В»