Автобусы подвергли утренней проверке Специалисты управления транспорта администрации Владивостока провели очередную проверку работы городских автобусов. Местом проведения рейда на этот раз стала остановка «Театр оперы и балета», временем проведения – утренний час пик, сообщили в пресс-службе мэрии.

Поводом для проверки послужило обращение в администрацию города одного из пассажиров. Житель Первомайского района пожаловался на переполненные автобусы, которые утром идут через Золотой мост в сторону центра и далее на Вторую Речку.

«Каждый день в период с 7.30 до 8.30 начинается издевательство над людьми, – пишет гражданин. – В автобусах, которые двигаются в сторону Советского района, начиная с остановки «Радиоприбор» и заканчивая «Некрасовской», всегда давка, в салоне негде даже стоять. Речь идет о маршрутах № 1 и 77. При этом часто автобусы двигаются со скоростью больше 60 км в час и нередко прибегают к экстренному торможению. Прошу разобраться, принять необходимые меры для защиты моих интересов, интересов моей семьи и большого количества других людей, пользующихся услугами этих маршрутов».

На прошедшей неделе на остановке «Театр оперы и балета» дежурили сотрудники управления транспорта, фиксируя, какие автобусы и с каким интервалом останавливаются здесь с 7.15 до 8.20.

Как выяснилось, за час через остановку помимо автобусов других направлений проследовало шесть автобусов маршрута № 1 «Седанка – Окатовая – Змеинка» и шесть автобусов маршрута № 77 «Автовокзал – Парк Победы – Кампус ДВФУ – Приморский океанариум». При этом время ожидания автобуса № 1 составило от 9 до 17 минут (при норме 8 минут), № 77 – от 10 до 14 (при норме 8 минут). Наполняемость всех транспортных средств составила около 100 %.

В управлении транспорта сообщили, что уже обратились к перевозчику (ООО «Влад-Авто») с рекомендацией увеличить количество автобусов на указанных маршрутах. При этом здесь подчеркнули, что причиной большой наполняемости и долгого ожидания автобусов служит в том числе и плотное автомобильное движение, которое наблюдается в городе в утреннее и вечернее время. Скорость транспортного потока на отдельных участках зачастую падает до 5–10 км в час.

Тем не менее все автотранспортные предприятия (их в городе 14) работают на основании договоров, подписанных с администрацией. В документах прописаны все права и обязанности перевозчика, а также перечислены условия, при которых договор может быть расторгнут. В их числе требование соблюдать интервал движения автобусов.

Автор: Отдел новостей «В»