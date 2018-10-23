Авиапатруль выявил тепловые аномалии в лесах края В Приморье за выходные ликвидировали шесть лесных пожаров, сообщили в пресс-службе региона.

Как уточнили в краевом департаменте лесного хозяйства, два пожара потушены в Пожарском районе, по одному – в Чугуевском, Красноармейском, Дальнереченском районах. Еще одно возгорание ликвидировали на территории Владивостока – в Садгородском лесничестве.

«На пожарах работали 18 сотрудников Приморской авиабазы, 29 сотрудников пожарно-химической станции, два специалиста Приморского лесничества. Также к тушению были привлечены арендаторы лесных участков. Задействовано 10 единиц техники, включая два вездехода», – сообщили в ведомстве.

В Приморье продолжается авиапатрулирование лесных участков. По данным на утро понедельника, 22 октября, на территории края выявлены 22 тепловые аномалии.

Напомним, что в этом году дополнительные 50 миллионов рублей из краевого бюджета добавлены на профилактику лесных пожаров, тушение возгораний лесных участков. Для подготовки к осеннему пожароопасному периоду в Приморье на сегодня построено более 128 километров дорог противопожарного назначения, что на 150 % больше годового плана. Реконструировано более 300 километров дорог противопожарного назначения. Устроено почти 360 километров противопожарных минерализованных полос.

Автор: Отдел новостей «В»