Приморские ученые рассчитывают на кадровую помощь федерального центра Дальневосточное отделение Российской академии наук (ДВО РАН) может столкнуться с проблемой нехватки специалистов при создании синхротрона на острове Русском.

Об этом, как передает агентство «Интерфакс», заявил председатель ДВО РАН Валентин Сергиенко в четверг на совещании во Владивостоке под председательством полпреда в ДФО Юрия Трутнева.

«Это большая и сложная работа, она требует мобилизации сил и возможностей академического и вузовского сообщества», – отметил Валентин Сергиенко.

Он отметил, что только в этих структурах есть специалисты, которые понимают, что это за инструмент и какие возможности он предоставляет.

При этом, по словам Сергиенко, в ДВО РАН ситуация (с компетентными кадрами. – Прим. ред.) не так хороша, как в Сибирском отделении, где синхротрон создается на базе института ядерных исследований.

«У нас таких специалистов мало, поэтому вся надежда на помощь центра – кадровую помощь и совместную работу с федеральным университетом. Мы готовы выполнить эту работу», – подчеркнул Валентин Сергиенко.

Он добавил, что дальневосточные ученые в настоящее время готовят обоснование проекта.

«РАН совместно с Дальневосточным отделением готовит техническое обоснование и задание для строительства крупной установки такого типа, имея в виду именно синхротрон-ускоритель, который послужит важным инструментом не только для физиков, но и геологов, биотехнологов и станет новым международным центром сотрудничества в АТР, потому что такого класса установок у ближайших наших соседей в настоящий момент нет», – заявил Валентин Сергиенко.

Автор: Отдел новостей «В»