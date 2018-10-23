Тихоокеанцы искали условную субмарину и боролись за живучесть корабля в Восточно-Китайском море Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» продолжает решение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В Восточно-Китайском море тихоокеанцы отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника. Экипаж БПК «Адмирал Пантелеев» во взаимодействии с корабельной авиационной группой обеспечил полеты противолодочного вертолета Ка-27. Летчики провели разведку и поиск условной субмарины в указанном районе.

Также прошли тренировки по связи, совместному тактическому маневрированию, борьбе за живучесть корабля.

Военнослужащие совершенствовали практические навыки по охране и обороне кораблей при проходе узких участков акватории.

Отметим, отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока в дальний трехмесячный поход 1 октября. Как планируется, корабли примут участие в ряде мероприятий, в том числе в двустороннем российско-индийском военно-морском учении «Индра-2018».

Автор: Отдел новостей «В»