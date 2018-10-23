С датами юбилейного ВЭФ уже определились Организатор Восточного экономического форума фонд «Росконгресс» объявил даты проведения следующего ВЭФ во Владивостоке. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, пятый ВЭФ пройдет с 4 по 6 сентября 2019 года.

Все мероприятия по традиции состоятся на базе Дальневосточного федерального университета.

– Объединение на одной площадке ведущих политиков, бизнесменов, ученых и экспертов практически из всех стран АТР создает уникальную основу для международной кооперации. Уверен, что в будущем году юбилейный форум соберет представительный состав участников, заинтересованных в дальнейшей интеграции Дальнего Востока в экономику АТР, – заявил советник президента Антон Кобяков.

Как ранее писал «В», прошедший в этом сентябре форум побил все рекорды по объему инвестиций в рамках подписанных соглашений. Всего в четвертом ВЭФ приняли участие более шести тысяч делегатов. Почетными гостями форума стали главы четырех государств – России, КНР, Монголии, Японии, а также премьер-министр Республики Корея.

Автор: Анна МИРОНОВА