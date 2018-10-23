Кубай дал автомобилистам неделю Октябрь подарил жителям Приморья много теплых, по-летнему солнечных дней, но, судя по прогнозу, характер погоды вот-вот испортится. Какие изменения в погоде ожидаются до конца октября, порталу Примпогода сообщил глава Примгидромета Борис Кубай.

– Действительно, нынешнему октябрю следует сказать особое спасибо за продленное лето, – отметил Борис Кубай. – Но уже во вторник во Владивостоке и на юге края пройдут грозовые дожди, которые будут связаны с прохождением холодного атмосферного фронта. С его продвижением с запада на восток дожди пройдут по всему краю. Фон температуры воздуха повсеместно несколько понизится. Но основное ухудшение погоды ожидается к концу нынешней недели с выходом активного южного циклона. За дождем вполне вероятен и мокрый снег, особенно на перевалах. В тыл этому циклону сначала на территорию Китая и Кореи, а затем и в Приморье будет вторгаться холодная воздушная масса арктического происхождения. Если, например, сегодня в нижней тропосфере над югом Приморья температура воздуха составляет +6 °, то в предстоящие выходные – 27 и 28 октября – она может понизиться до минусовых значений – до 6 ° ниже нуля. В воскресенье снег может наблюдаться на большей части края. Не исключено, что в самом конце месяца на наш край выйдет еще один активный циклон. Вслед за приличными дождями может пойти и приличный снег. Вполне вероятно, что к концу месяца снежным покровом будет охвачена большая часть нашего края. Исключением может быть только побережье.

Борис Кубай порекомендовал жителям края подготовить зимнюю одежду и обувь. Автомобилистам – в течение нынешней недели – «переобуться».

– Поездки по краю через перевалы на следующей неделе на летней резине могут быть опасными, предупредил глава Примгидромета. По его словам, отопительный сезон вот-вот должен будет начаться и на южном побережье края.

Автор: Отдел новостей «В»