Теплице прописали дорожную карту На крупнейшем тепличном комбинате в Приморье – ФГУП «Дальневосточное» разработают дорожную карту по оздоровлению экономики предприятия. Такое поручение дал врио губернатора Олег Кожемяко на встрече с рабочим коллективом в Суражевке, сообщили в пресс-службе региона.

Там сложилась непростая экономическая обстановка – долги за тепло ресурсоснабжающим организациям составляют 400 миллионов рублей. Долги растут с 2014 года из-за высоких тарифов, отметили представители тепличного хозяйства.

«Среднероссийский тариф по теплу составляет 860 рублей за гигакалорию, мы покупаем за 2150 рублей. Это самый высокий тариф по стране, затраты на энерготарифы в себестоимости продукции доходят до 70 %. При такой цене Китаю мы не конкуренты», – отметили в руководстве ФГУП «Дальневосточное».

Олег Кожемяко поручил разработать дорожную карту по финансовому оздоровлению предприятия и выходу комбината на безубыточное производство овощей с применением при этом новых технологий.

«Для нас важны люди, которые здесь живут и работают. Мы готовы взять хозяйство под свой контроль, пригласить опытных специалистов – агрономов и экономистов. Нужно подумать, как уменьшить кредиторскую задолженность, повысить урожайность. Но затягивать с решением этого вопроса нельзя. Я буду лично контролировать процесс, принимать управленческие решения», – подчеркнул он.

Автор: Отдел новостей «В»