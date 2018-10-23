Горожан приглашают в библиотеку. На юридические консультации В центральной библиотеке им. А.П. Чехова (проспект 100 лет Владивостоку, 48) продолжают оказывать бесплатные юридические консультации.

На правовые вопросы горожан отвечают студенты и преподаватели юридического факультета Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа, отметили в пресс-службе мэрии.

Муниципальное учреждение культуры «Владивостокская централизованная библиотечная система» приглашает на консультации всех желающих, вход свободный. Юридические консультации проходят два раза в месяц по четвергам с 14.30 до 16.30, ближайшая из них состоится 25 октября.

Телефон для справок: 236-13-70.

Автор: Отдел новостей «В»