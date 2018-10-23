Поиграй в «Монополию» с приморским акцентом Традиционная акция «Ночь искусств» пройдет во Владивостоке 4 ноября, центром ее проведения станет Дом-музей семьи Сухановых. Здесь весь день и даже вечером будут говорить о тонкостях исторической реконструкции и представят уникальную игру.

Первым событием «Ночи искусств» станет презентация уникальной игры, посвященной истории предпринимательства во Владивостоке. Как говорят ее разработчики, это своего рода «Монополия», но с приморским акцентом.

– Наша цель заключалась в том, чтобы рассказать детям, что такое было быть предпринимателем. Какие люди и с какими чертами характера связывали свою жизнь с этой сферой деятельности. Может быть, что-то откликнется у кого-то из наших посетителей и они тоже в будущем выберут предпринимательство как стиль жизни, – рассказала директор дома-музея Жанна Славинская.

Аудитория игры – старшеклассники. Впрочем, могут попробовать свои силы и люди более старшего возраста. Презентация игры начнется в 12 часов 4 ноября. А в дальнейшем будет выделен один день в неделю, когда в доме-музее можно будет поиграть в нашу приморскую «Монополию».

А уже вечером 4 ноября рукодельниц Владивостока ждут на лекцию и мастер-класс по реконструкции. Участницы мастерской прикладного творчества «Нити» расскажут о тех тонкостях, которые необходимо знать каждому любителю старинной одежды и вышивки. Программа мастерской ориентирована на возрождение традиционного женского рукоделия и формирование этнокультурного пространства в современной среде. Начало лекции – в 18 часов.

Напомним, что «Ночь искусств – 2018» пройдет под девизом «Искусство объединяет». Для культурных учреждений всей страны это прекрасная возможность по-новому взглянуть на свои коллекции, заявить о себе, попасть в популярные афиши, привлечь еще больше постоянных посетителей. Библиотеки и Дома культуры, маленькие и большие музеи, музыкальные школы и консерватории, галереи и концертные залы, арт-пространства и театры, площадки мегаполисов и сел – все будут открывать искусство для зрителя.

Автор: Отдел новостей «В»