Электрички для всех. Независимо от физических возможностей и багажа Еще две новые электрички пополнят парк электропоездов Приморья. В наш край они придут в декабре и после обкатки выйдут на маршруты с первых дней 2019 года.

Как сообщила пресс-служба края, оба поезда 4-вагонные. Каждый вагон оборудован системой по подъему маломобильных пассажиров, санитарные комнаты также приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. В тамбурах предусмотрены крепления для велосипедов. В настоящее время прорабатываются маршруты, на которые будут поставлены новые электрички.

Напомним, что всего в Приморье по поручению президента РФ будет поставлено пять новых электропоездов. Их общая стоимость около миллиарда рублей. Первая из пяти новых электричек пришла в регион в августе и уже ходит по 10 маршрутам – из Владивостока в Смоляниново, Кипарисово, Артем-1 и обратно с различными остановками.

Автор: Отдел новостей «В»