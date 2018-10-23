«Роснефть» обещает стабильные цены на нефтепродукты в Приморье Цена на нефтепродукты, которые реализуются через автозаправки «Роснефть», будет стабильной. Данное предложение врио губернатора Приморья Олега Кожемяко поддержал главный исполнительный директор российской нефтегазовой компании Игорь Сечин на встрече в Москве 19 октября.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, в данный момент в Приморском крае сложился дефицит по всем видам нефтепродуктов. Сельскохозяйственные компании, а также предприятия и организации, ведущие строительство федеральной трассы, из-за отсутствия дизельного топлива вынуждены остановить работы. Независимые АЗС Приморья продолжают нести убытки из-за диспаритета оптовых и розничных цен.

В минувшую пятницу Олег Кожемяко провел встречу с руководством компании «Роснефть», где был рассмотрен вопрос о поддержании стабильности цен на нефтепродукты.

«Игорь Сечин заверил, что на номенклатуру (нефтепродуктов. – Прим. ред.), которая сейчас реализуется в сети, цена будет стабильной, что очень важно для всех автовладельцев Приморья», – отметил Олег Кожемяко.

Также на встрече были затронуты темы льготных поставок топлива ресурсоснабжающим организациям.

«Главная задача – поставки топлива в Примтеплоэнерго с рассрочками. Эти предложения позволяют регионам работать гибко, успешно проходить отопительный сезон», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Автор: Отдел новостей «В»