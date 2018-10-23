Лотки убрали, коммерсантов оштрафовали В приморской столице пресекают незаконную торговлю

Специалисты администрации Владивостока продолжают выявлять несанкционированные прилавки на улицах краевого центра. В минувшую субботу, 20 октября, вместе с сотрудниками административно-территориального управления Первореченского района в рейд отправились представители полиции.

Контролеры обошли ряд улиц в этом районе, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

«Вместе с сотрудниками отдела полиции № 3 была пресечена незаконная торговая деятельность на улице Печорской, 8 и Тухачевского, 53. Здесь с лотков и коробок велась реализация овощей и фруктов», – пояснили специалисты АТУ района.

Специалисты составили протоколы на нарушителей и пригласили их на заседание административной комиссии, где им и будут выписаны штрафы. Помимо штрафов незаконных торговцев ждал еще и демонтаж лотков и прилавков.

Сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» сгрузили все коробки, лотки и прилавки незаконных торговцев и вывезли их.

Как уже писал «В», в этом году во Владивостоке были разработаны и приняты новые правила благоустройства. К административной ответственности привлекают за парковку на газонах, за незаконную торговлю, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зеленых насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения. Рейды представители городской администрации проводят как в рабочие, так и в выходные дни. Так, в минувшем сентябре на нарушителей порядка составлено 327 протоколов.

Как отметили в пресс-службе мэрии, в числе тех, кто привлечен к ответственности и оштрафован, граждане, должностные и юридические лица. Они попали в поле зрения административных комиссий за сброс мусора в неустановленных местах, парковку на газонах, невосстановление благоустройства после проведения работ, вынос грязи со строек на колесах автомобилей, шум в часы отдыха, складирование коробок возле магазинов и ряд других правонарушений.

Теперь всем правонарушителям предстоит заплатить штрафы. Общая сумма выписанных штрафов за сентябрь составила 1,128 млн рублей.

Автор: Евгений СИДОРОВ